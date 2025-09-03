El concierto 'Alma en Cuba' cierra este jueves la programación Cultura Abierta en la UNIA en la sede de Baeza (Jaén)

Archivo - Sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA, la programación complementaria a los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, cierra este jueves su oferta de la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén).

Será con el concierto 'Alma en Cuba', con Ariel Brínguez e Iván 'Melon' Lewis; un delicado concierto de jazz, un viaje nostálgico y sutil, con música de cámara, popular y clásica de sabor cubano.

"Una fusión donde convergen elementos contemporáneos con la herencia musical de extremo lirismo de la isla de Cuba. Resonando no sólo elegancia y modernidad, sino rindiendo además homenaje a las tradiciones arraigadas en la música cubana", ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

Esta propuesta musical está prevista a las 21,30 horas en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado de Baeza y las invitaciones para acceder pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia

El concierto será también el colofón al encuentro 'Improvisación y creatividad: La conexión del jazz y la herencia cubana', dirigido por Nuria Becerra, fundadora y directora de Kairos Music. En él, además de Brínguez y 'Melon', ha participado como ponente Rodney Barreto, baterista y percusionista, director musical de la Compañía de Danza Ballet Rakatan.

Ariel Brínguez es el artífice de lo que podría denominarse la nueva era del sonido del saxofón cubano. Ha destacado en el panorama musical internacional colaborando con algunos de los músicos más renombrados del jazz y la música latina.

Entre los artistas con los que ha trabajado, se encuentran Chucho Valdés y David Murray, con los que ha girado por todo el mundo; Larry Willis, Orlando Valle, Paquito D'Rivera, Omara Portuondo, Miguel Zenón o Marcus Miller.

Ha participado en prestigiosos festivales de jazz como el Marciac Jazz Festival en Francia, el Aspen Jazz Festival en Estados Unidos, y Jazz à Vienne. Además, ha tocado en clubs famosos como el New Morning y la Sala Pleyel en París, el Yoshi's club en California, y el Blue Note en Milán.

Su discografía incluye cuatro álbumes: 'Raíces en colores', 'Experience', 'Nostalgia cubana' y este mismo año, 'Latidos', además de numerosas colaboraciones.

Ha participado como saxofonista en dos discos galardonados con Grammys norteamericanos, con Chucho Valdés en el álbum 'Tributo a Irakere: live in Marciac' y con Alejandro Sanz, en 'El tren de los momentos'. También ha colaborado con Iván 'Melon' Lewis en 'Voyager', ganador del Latin Grammy al mejor álbum de jazz.

Iván 'Melon' Lewis es pianista, compositor y productor musical y está considerado como uno de los músicos más influyentes de su generación. Comenzó a tocar el piano en la banda del conocido cantante de salsa cubano Isaac Delgado, realizando varias giras internacionales con sólo 20 años.

Ha actuado en importantes festivales de jazz alrededor del mundo y ha compartiedo escenario con leyendas como Bebo y Chucho Valdés, Mulgrew Miller, Bill Mobley, John Hicks, Gonzalo Rubalcaba y Wynton Marsalis, entre otros.

Es un habitual en algunos de los festivales y salas de jazz más prestigiosos del mundo, incluyendo Jazz in Marciac, San Francisco Jazz, Blue Note Jazz Club de Nueva York Washington Kennedy Center, Town Hall, Lincoln Center, Kennedy Center de Washington, Olympia de París, Montreaux Jazz Festival o el Festival de Jazz de Barcelona.

Tras una extensa carrera grabando con otros artistas, tiene en su haber seis discos publicados: 'Travesía'; 'Ayer y hoy'; 'Ivan Melon Lewis quartet'; 'The Cuban Swing Express'; 'Voyager' y 'Bembé'. Tiene cinco nominaciones en los Latin Grammy y es ganador de este premio al Mejor Álbum de Jazz Latino en 2021, por 'Voyager'.