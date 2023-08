'Cultura Abierta' presenta este jueves el espectáculo de danza 'Somos' en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén)

BAEZA (JAÉN), 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha programado para este jueves, 24 de agosto, 'Somos', de Carla Cervantes y Sandra Egido, de la compañía

Lookathingsdifferent como parte de la programación de 'Cultura Abierta' que complementa a los cursos de verano.

Se trata de un espectáculo de danza moderna y contemporánea donde un dúo de danza a través del lenguaje y el movimiento corporal dialogan con la intención de "transmitir un mensaje íntimo en el momento presente", según ha indicado la UNIA en un comunicado.

Así, se simbolizará un viaje de conexiones y conversaciones internas que "llevarán a afrontar enredos emocionales" en un espacio donde los asistentes disfrutarán de la "belleza" del desorden,

del "arte en movimiento", de la unión y el conjunto, de la escucha interna y el vínculo.

Carla Cervantes y Sandra Egido son bailarinas, coreógrafas y creadoras de contenido relacionado con la fotografía, el vídeo y la danza. Ambas son autodidactas y emprendedoras y son apasionadas por el diseño, la moda y la arquitectura, con un proyecto común desde 2013.

Por su parte, Look at Things Different nace en China y es un proyecto artístico a través del cual exploran el movimiento de un modo único: interactuando con otras disciplinas artísticas como la fotografía o el video, trabajando mente y cuerpo a partes iguales, apostando por "una danza pura y sin roles".

El espectáculo se celebrará a las 21,30 horas, en la pista deportiva de la sede Antonio Machado y las invitaciones para acceder al mismo pueden retirarse a través del enlace www.unia.es/entradas.