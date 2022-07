La directora del Centro Andaluz de las Letras señala la importancia histórica de Nebrija y reivindica su legado

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del Centro Andaluz de las Letras, escritora y periodista Eva Díaz Pérez ha señalado la importancia histórica de Nebrija para España por los avances en la normalización de la primera lengua vulgar --el castellano-- y en otros como responsable de muchas revoluciones intelectuales de esa época, por lo que ha reivindicado su legado.

Díaz ha señalado en una entrevista con Europa Press que Nebrija fue un personaje que "protagonizó algo más importante que fijar la gramática castellana, nadie lo consideraba porque todo el mundo lo aprendía desde pequeño, no había necesidad de aprenderla científicamente", por lo que ha manifestado "la intuición genial de este personaje". Sin embargo, para la periodista, lo importante es el hecho de que fue "el primero que defendió los derechos de autor".

Así, "Nebrija fue uno de los principales personajes a la hora de impulsar la imprenta en España". "Simboliza muy bien el espíritu del Renacimiento, ese sabio con curiosidad por muchos saberes, esa defensa de la erudición, de la cultura, del prestigio a la cultura". Por lo que ha añadido que "aprovechando que se celebra el quinto centenario de su muerte, creo que hace falta integrarlo dentro de la cultura más popular".

Eva Díaz cuenta con una larga trayectoria en el periodismo andaluz, de hecho ese es su primer contacto con la UNIA, el de cubrir los Cursos de Verano. "Me encantaba, porque conocía a gente muy interesante, además ello me permitía un conocimiento específico muy interesante". Después ha venido como estudiante y como conferenciante "a un sitio muy especial con muy buen ambiente y un lugar de referencia".

En cuanto al curso que ha impartido este semana en la UNIA, "el perfil es de gente que viene otros años, que repiten, son fieles, eso debe ser que se lo pasan bien aprendiendo. Este curso es especialmente interesante porque conecta dos mundos, la historia y la literatura y cómo la novela histórica puede ser un vehículo para difundir y conocer episodios o personajes históricos al gran público. Es decir, ahí la labor que tenemos los novelistas históricos es investigar sobre un personaje. En mi caso, Nebrija con la novela 'El sueño del dramático'".

Así, ha manifestado que intenta "que el gran público --personas que no son especialistas en gramática, lexicografía o historia de la lengua--, conozca la historia de un personaje verdaderamente audaz y moderno que protagoniza buena parte del Renacimiento español".

SITUACIÓN DEL PERIODISMO ANDALUZ

Para la periodista, el hecho de que Andalucía no cuente con grandes medios de comunicación regional, "sigue siendo, desgraciadamente, una cuenta pendiente", según ha señalado. "Tenemos mucho periodismo local y provincial --aunque cada vez vaya a menos--, pero ese concepto de lo andaluz, es todavía muy difícil".

"Yo tengo gran desazón, periodísticamente hablando, porque yo creo que mi profesión es muy vocacional. El que se entrega lo da todo y más allá. Me parece que los periodistas de a pie, los reporteros, han demostrado hacer muy buen periodismo, pero yo creo que las empresas no han estado a la altura. Por ejemplo, en el periodismo cultural, que es a lo que yo me he dedicado siempre, quedan 'Los últimos de Filipinas', gente verdaderamente vocacional --también mucha gente joven--, pero que se está encontrando con muchos problemas que creo que son injustos".

Sobre su futuro, la directora del Centro Andaluz de las Letras ha destacado que acaba de publicar la novela 'El sueño del dramático' y que está escribiendo una nueva que tiene previsto publicar el año que viene. Así, "se trata de una novela que llevo trabajando bastante tiempo, es una novela contemporánea, me interesa mucho la historia y de alguna forma también aparece en mis novelas de este tiempo", ha concluido.