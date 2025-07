Directores de curso de la UNIA defienden que "IA y robótica son una necesidad actual en la sanidad"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida han acogido esta semana al encuentro 'Inteligencia Artificial y robótica en las profesiones sanitarias. Avanzando hacia dónde...?', dirigido por Juan Manuel Fernández Gómez y Ana José Manovel Sánchez, ambos del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez en Huelva, quienes han apuntado a que la IA y la robótica son "una necesidad actual de la sanidad".

En declaraciones a Europa Press, Juan Manuel Fernández ha explicado que el objetivo de las jornadas ha sido "dar una visión amplia de estas nuevas tecnologías que se están implementando en la medicina" y ha alegado que en la propia carrera universitaria "debería" incluirse, en el plan de estudios, estas nuevas técnicas que "van avanzando con el paso del tiempo".

El director ha explicado que durante las ponencias "se ha intentado tocar las áreas de la medicina donde más impacto está teniendo tanto la Inteligencia Artificial como la robótica". Asimismo, Ana José Manovel, también ha expresado que el curso ha surgido porque "realmente es una necesidad ahora mismo en la sanidad".

De esta forma, ambos han mencionado alguno de los puntos que se han ido tratando a lo largo de las jornadas como la utilización de robots que guían procedimientos; el 'Da Vinci, aspectos médico-legales y la gestión hospitalaria, dado que "la IA permite el manejo de grandes cantidades de datos y eso supone una capacidad de almacenar información y de tomar decisiones o generar algoritmos de ayuda a la toma de decisiones tanto en diagnóstico como en tratamiento".

Asimismo, Aná José Manovel ha aclarado que "la estrategia de digitalización del sistema sanitario comenzó en el año 2021 después de la pandemia y, en Andalucía, se cuenta con la primera Estrategia de Salud Digital de la sanidad andaluza", incluyendo que este proceso tecnológico derivará en "una asistencia sanitaria de mayor calidad, precisión, personalizada y que permita optimizar los recursos sanitarios para dar sostenibilidad".

Respecto a los avances, se ha mencionado que los datos en salud son "esenciales" para la investigación, con el objetivo "seguir innovando y avanzando en la medicina". Como consecuencia, según ha expresado Manovel "desde hace unos años se está creando el Espacio Europeo de Datos Sanitarios", el cual "se está trabajando en todo el marco regulatorio de protección de datos".

"La Inteligencia Artificial es una herramienta de soporte a los profesionales y no viene a sustituirlos sino a complementarlos", ha anunciado Ana José, mientras que Fernández ha señalado que "yo no me he interesado por estas tecnologías, más bien, la Inteligencia Artificial y la robótica se han interesado por nosotros", ya que "en la medicina si no te adaptas mueres".

Además, Fernández también ha puntualizado que la medicina que estudió hace 30 años "no tiene nada que ver con la que hoy se hace" y "probablemente, dentro de 30 años lo que se hará no tendrá nada que ver con lo que se hace ahora" debido al auge de estas nuevas tecnologías que brindan equipos "más precisos" y "mucha tecnificación".

No obstante, el ponente ha remarcado que no porque "la medicina sea más tecnológica o más compleja debe perder el aspecto humanístico", añadiendo que han dedicado una charla individual hacia esa visión humanista de que "el médico debe ser quien acompañe, quien consuele, quien informe y de cariño al paciente".

De igual manera ha asumido que "estaría bien" que las universidades fueran implementando en el plan de estudios estas nuevas estrategias pero que "la universidad suele ser una institución que va un poco por detrás de lo que es la profesión". También, ha declarado que aunque "algunas lo harán antes y otras después" pero "teme" que "va a llegar después de que ya sea una realidad extendida en casi todos los hospitales".

"Afortunadamente ahora vivimos más, se ha prolongado la esperanza de vida y hay más enfermedades crónicas", ha señalado la directora del curso, quién ha explicado que el "problema" del sistema sanitario es que "tiene que afrontar esas enfermedades en muchísimas personas" y gracias a esta nueva herramienta tecnológica "se va a poder abarcar mayor número de pacientes a través de teleconsultas y datos que llegan a través de dispositivos entre otras formas".

Por último, Manovel ha aclarado que "la pandemia fue un ejemplo de poner en marcha todas estas estrategias de forma rápida por necesidad", toda vez que ha mencionado que, "aunque la tecnología ha ido creciendo a un ritmo superior a lo que se puede implementar", aún están en el proceso "de regulación ética y legal" para que "todo lo que se ponga en marcha sean dispositivos y técnicas fiables y seguras".