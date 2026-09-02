Experta asegura en UNIA que el mayor riesgo de la IA en el campo es "mirar para otro lado" y desaprovechar sus ventajas

La doctora en Ingeniería Agrónoma y catedrática del Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba (UCO) Rosa Gallardo - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La doctora en Ingeniería Agrónoma y catedrática del Departamento de Economía Agraria de la Universidad de Córdoba (UCO) Rosa Gallardo ha asegurado que el mayor riesgo de la inteligencia artificial (IA) para el campo es "mirar para otro lado" y desaprovechar las ventajas que ofrece.

Así lo ha manifestado en una entrevista con Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso de verano 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor del sector oleícola: del campo a la mesa'.

La también directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO, ha defendido que la IA constituye una herramienta fundamental para mejorar la toma de decisiones en el sector primario y ámbitos como el oleícola.

"No estamos hablando solo de una innovación tecnológica. Estamos hablando de un proceso de transformación profundo del sector agroalimentario y, por tanto, a la innovación tecnológica hay que acompañarla de innovaciones sociales, culturales, económicas, institucionales", ha afirmado.

Al hilo, ha apuntado que la perspectiva actual en agricultura 5.0 ha cambiado respecto a etapas anteriores, ya que el foco se ha puesto en la persona agraria en vez de mantener el enfoque tecnológico, como en los pasados años.

Gallardo ha añadido que la integración de la tecnología en el sector oleícola pasa por varios factores y ha identificado la formación y capacitación como el primer frente para evitar que la IA abra "otra brecha más" de las que ya hay o que profundice en las brechas ya existentes. En este sentido, ha destacando que es necesario reducir el rechazo al cambio.

Como segunda estrategia fundamental, ha señalado las alianzas y el trabajo conjunto, ya que, en un momento de intenso cambio, las actuaciones aisladas por parte de agricultores, almazaras o cooperativas "no van a tener mucho recorrido". De ahí que apueste por trabajar creando redes y ecosistemas que conviertan "los problemas reales en problemas de investigación y ofrecer soluciones concretas".

En tercer lugar, ha aludido al papel de los jóvenes y el relevo generacional. Ha indicado que las nuevas generaciones han estado accediendo a carreras relacionadas con el sector oleícola, atraídos por la tecnología, lo que podría llegar a acelerar el ritmo de adopción de este tipo de herramientas.

En todo caso, ha resaltado la necesidad de comunicar adecuadamente las oportunidades del sector. "Somos muy dados a comunicar solo lo malo y hay que comunicar también lo bueno que es mucho en este sector, con el objetivo de atraer a profesionales jóvenes con talento", ha apostillado.

Por último, ha incidido en que el objetivo a corto plazo debe ser cambiar el enfoque desde la tecnología hacia el usuario, poniendo el foco "en la persona, en las condiciones y en las necesidades para la adopción de la tecnología". Del mismo, hay que profundizar en innovaciones sociales, culturales, formativas, así como en regulación, gobernanza y derechos de propiedad sobre los datos.

CURSOS DE VERANO

El encuentro 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa', que concluye este miércoles, está dirigido por el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén Manuel Parras.

Tiene como objetivo mostrar herramientas, como la digitalización y la IA, que hagan al sector más competitivo, eliminando las barreras que puedan percibirse, fundamentalmente, por falta de conocimiento.

Junto a Gallardo, participan como ponentes Luis Martínez, catedrático de Universidad en el Departamento de Informática de la UJA y un referente internacional en Inteligencia Computacional; Carlos Parra, ingeniero Agrónomo e investigador en el centro Ifapa Camino de Purchil; Agustín Andreu, director de la Fundación Jaén Agritech Venture; Pedro López, piloto de dron profesional y director de TecnoAgro360, o Mateo Andrades, piloto y director de Jaedron.

Igualmente, se cuenta con Cristina Martínez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de la UCO; Carlos Pérez Olmos, ingeniero en Informática Superior y director de ADJ Online, y Pedro Martínez, director gerente de IMS Control Industrial.

Entre los ponentes también figuran Dolores C. Pérez, presidenta del Icnirs (Sociedad Internacional para la Espectroscopía de Infrarrojo Cercano) y catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la UCO; Cristóbal J. Carmona del Jesús, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJA; Isabel Fernández Martínez, de Servimpacto, y Antonio Berlanga, de Agroleum.