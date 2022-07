Experta en cine y guion señala la dificultad de trasladar una novela al cine y cómo influye la elección de actores

LA RÁBIDA (HUELVA), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora y guionista de cine Ana María Ruiz López ha señalado la dificultad de trasladar una novela a un guion y cómo otras circunstancias, como la elección de los intérpretes y su fama, pueden influir en el éxito de una película. También ha confirmado el 'boom' de profesionales interesados en formarse en la adaptación y creación de guiones gracias al éxito de las series en las plataformas en línea.

En una entrevista con Europa Press, Ruiz ha rebatido la extendida afirmación popular de que "los libros son mejores que las películas" y ha sostenido que "no se pueden comparar con los mismos parámetros". Si bien, "es cierto que algunas transcripciones están más conseguidas que otras y a veces no llega lo que el autor quiere y representa en la novela", por lo que "en ocasiones el cine empeora aquello que buscaba".

"También hay casos en los que ocurre al contrario. De hecho, he leído novelas que no son muy capitales, y en cambio, la obra llevada al cine coge un relieve muy bueno, ya sea por algún giro o porque profundiza en otros personajes o temas", según ha incidido.

Sobre el proceso de hacer un trabajo fiel en la reproducción de la novela al cine, la guionista ha explicado que "hay que elegir una novela que pueda trasladarse de forma que quede bien", así como "tener libertad a la hora de mover elementos, ya que no se es más fiel por no mover nada, sino por darle sentido para contar la historia de una forma más profunda, algo que si se hace bien, es muy agradecido por los autores".

Sin embargo, también ha entendido que "hay un momento en que se siente mucha necesidad de cuidar el aspecto primitivo de la historia, porque allí está el germen de lo que interesa", entonces, "se cuida mucho que no se mueva un ápice del sentido literal del libro y puede salir película muy interesante".

En cuanto a trasladar ese guion a los intérpretes, Ruiz ha asegurado la complejidad del asunto, pues "en un mundo ideal me gustaría que cada personaje estuviera muy cercano al intérprete y no se primara la fama del mismo". Así, "a veces cuando se falla en su elección, es porque un director ha confiado en alguien que no ha cumplido sus expectativas". También, "son complejos los efectos en taquilla, el mercado es muy complicado, porque igual con un personaje famoso la película alcanza una popularidad que no tendría con alguien más anónimo", así, "la fama puede ser un plus".

La directora se encuentra trabajando en un guion para un largometraje que "espera desarrollar" y codirigir en 2023. "Se trata de una película híbrida entre comedia y drama, donde se toman las cosas muy en serio, que utiliza el humor para profundizar en situaciones profundas y cotidianas", ha apuntado. "Está enfocada al mundo del cine en este momento actual, donde la figura de una directora quiere dirigir una película", a lo que ha añadido que "no se trata de nada autobiográfico".

Ruiz ha participado esta semana en un curso de escritura de novela en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva), donde ha impartido una jornada dedicada a guionizar una novela. Así, ha asegurado que le gustaría "tener cursos más amplios porque la gente está muy interesada, especialmente gracias a la proliferación de series y de plataformas en línea". Ha concluido reconociendo que "hay un 'boom' de personas que creen que siendo guionistas pueden tener trabajo rápido, algo que puede terminar ocurriendo".