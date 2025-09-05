Experta destaca la mayor resiliencia de las cooperativas en contextos económicos difíciles

BAEZA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La profesora del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla Carmen Rodríguez Morilla ha destacado la mayor resiliencia de las cooperativas en contextos de dificultades económicas. Una de sus ventajas, junto a otras, como su "capacidad para crear economía real insertada en los territorios", favoreciendo "la cohesión social".

"Diría que las cooperativas son buenas aliadas para construir un mundo más inclusivo, más resiliente y más solidario", ha valorado en una entrevista a Europa Press esta experta, que dirige el curso 'Gestión de la gobernanza de cooperativas'.

Forma parte de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en el municipio jiennense de Baeza, aunque impartido, en este caso, en la Escuela de Economía Social de Osuna (Sevilla).

Rodríguez ha expuesto que el objetivo de esta actividad ha sido ofrecer al alumnado los conocimientos teóricos y prácticos sobre la gobernanza de este tipo de organizaciones cooperativas y sus principales áreas de gestión.

Se han abordado cuestiones relativas al marketing cooperativo, las finanzas éticas, la inteligencia colectiva y la gestión de las personas, además de conocer fórmulas y herramientas que permitan evaluar y comunicar el impacto socioeconómico y medioambiental que genera su actividad.

"La principal motivación de este curso es conocer que otra forma de hacer economía es posible a través de estas entidades de economía social", ha apuntado, no sin recordar que "los conflictos son inherentes a cualquier tipo de organización y a las mismas relaciones humanas".

En este sentido, ha considerado que "las cooperativas deben hacer honor a su esencia", de modo que "los conflictos entre sus socios o con otras entidades tienen que aplicar mucho espíritu cooperativo, asertividad, mucha comunicación, mucha escucha activa.

"En definitiva, buscar soluciones creativas que busquen satisfacer los intereses de todas las personas o los colectivos afectados", ha señalado la profesora, quien ha aludido también a la vías "más formales" como el arbitraje cooperativo, la conciliación o la mediación.

RETOS

Con respecto a los retos que tienen estas entidades, ha afirmado que "se enfrentan a los mismos retos que la sociedad en general". Entre otros, se ha referido al "envejecimiento, el cambio climático, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible con la Agenda 2030, la vivienda, la inteligencia artificial" y la destrucción de empleo que puede llevar aparejada.

No obstante, ha resaltado que las cooperativas ofrecen fórmulas que le permiten ser más "resilientes" ante los cambios económicos y las crisis. "Gracias a que es un modelo que está enfocado en las personas y en el largo plazo, y no en el beneficio a corto plazo de los accionistas, le permite priorizar la continuidad en el empleo, la sostenibilidad de la actividad en general. Y esto le otorga una mayor capacidad de adaptación e innovación en tiempos difíciles", ha comentado.

Ha subrayado, además, que "son una opción de emprendimiento con muchas ventajas, entre otras razones, porque es la forma de empresa con la que se consigue dar una mayor estabilidad laboral". Algo que, según ha recordado, "se demostró en la crisis del 2008 en España y también con el covid-19", cuando se pudo ver la resiliencia de estas organizaciones".

Esta "resiliencia ante momentos difíciles en la economía" es uno de los "muchísimos beneficios" que presentan. Otras de esas ventajas pasan por "su capacidad para crear economía real insertada en los territorios, lo que favorece la cohesión social y la capacidad de mejorar la vida de las personas, en definitiva".

Igualmente, Rodríguez ha apuntado que "existe un amplio consenso y reconocimiento con las cooperativas en entender que son una herramienta de primer orden para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible".

MÁS ALLÁ DEL MÁXIMO LUCRO

Por ello, ha defendido que otras formas de hacer economía son posibles y "lo muestran día a día estas entidades de economía social en general, cooperativas en particular, cuyo funcionamiento va más allá de la rentabilidad financiera y del máximo lucro".

"Un mayor beneficio monetario no nos dice nada de cómo se ha obtenido ese beneficio, de cómo se han cuidado las relaciones laborales, de cómo se ha cuidado el medio ambiente, de cómo se ha repartido el excedente. Hablamos mucho de democracia política y está bien. Pero no puede haber una democracia política real si antes no existe, o pienso que no puede existir, si antes no existe una democracia en el plano económico", ha dicho.

De ahí que también haya demandado que "se inserten en los programas de estudio planes sobre la formación en gestión de cooperativas", ya que, por ejemplo, el alumnado del Grado de Economía y Administración de Empresas termina los estudios sin saber de una forma clara lo que es una cooperativa.