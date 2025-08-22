Experto destaca en la UNIA la importancia de la traducción en poesía y su lectura como "un paso más en este mundo"

BAEZA (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

El doctor en Literatura Española por la Universidad de Granada Juan Carlos Abril ha señalado la importancia de la traducción en poesía y ha destacado la lectura de estas obras escritas en otros idiomas como "un paso más dentro de ese pequeño mundo o mercado editorial".

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige el curso 'Poesía y traducción', en el marco de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Esta propuesta formativa sobre poesía contemporánea se lleva desarrollando desde hace más de una década y en cada edición se centra en un aspecto. En esta ocasión, según ha explicado, se ha optado por la traducción, puesto que "es un tema muy importante y muy motivador".

"La lectura de traducciones de otros idiomas, de otras culturas, es un paso más dentro de ese pequeño mundo o mercado editorial, por lo que pensamos que sería ideal trabajar este aspecto en este curso", ha afirmado Abril, quien ha añadido que los lectores de poesía ya son "lectores especializados".

En este sentido, el curso nace de la constatación del incremento de traducciones al español en las últimas décadas y del interés de los lectores por acercarse a estos textos, descubriendo nuevos autores y, por tanto, nuevas culturas.

Ello ha supuesto también que se haya mejorado los acercamientos de las editoriales a poetas de otras culturas, países y lenguas. Un cambio que este curso de verano ha analizado, junto a otras cuestiones del interesante e inagotable mundo de la traducción, como recoge la UNIA en su programación.

Junto a la dirección de este curso y su actividad docente en la Universidad de Granada, Abril ha publicado también poemarios y ha recibido diversos premios literarios.

Asimismo, es el director de la revista 'Paraíso'. Se trata de una revista periódica financiada y editada por la Diputación de Jaén, de la que ya se han editado 24 números y en otoño, saldrá el siguiente. "Es una labor de muchos años y una revista consolidada que se va abriendo paso", ha apuntado.

Finalmente, ha agradecido a la Diputación jiennense el haberle "permitido llevar a cabo este proyecto desde hace ya 20 años", generando una "red" que pone en contacto a creadores y críticos de la provincia con lo mejor de la poesía en lengua española de Andalucía, España e Hispanoamérica.