Expertos destacan en la UNIA el "avance" de la medicina forense y la "inquietud del ser humano por saber cosas"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido este martes la ponencia 'El arte de peritar. Una vida en los tribunales', en el marco del curso de verano 'Peritación médica y odontológica', donde el ponente Joaquín Lucena, del Instituto de Medicina Legal, ha destacado el "avance" en la medicina y la odontología forense, "sobre todo fuera de España" y la "inquietud" del ser humano por saber cosas".

Este martes también se lleva a cabo la mesa redonda 'Las reglas del juego. Normativas y puesta en escena', a cargo de María Esther Mora, del Colegio de Dentistas de Huelva.

En declaraciones a Europa Press, Mora ha explicado que la temática "siempre atrae" y ha destacado la "diversidad" de perfiles que ha asistido a este encuentro, entre ellos jueces, abogados, odontólogos y médicos, lo que "permite un aprendizaje mutuo", por lo que ha subrayado que la experiencia está siendo "enriquecedora", así como ha explicado que "hay una falta de formación específica interdisciplinaria".

En la ponencia, Joaquín Lucena ha seguido la estrategia de compartir experiencias profesionales como "ejemplo para que les sirva a los demás" y ha defendido la reunión como una "comunicación transversal en la que todos estamos al mismo nivel". "Desde el primer momento dije que esto no era ni pretendía ser una charla magistral de hecho, aquí no hay estrados", ha dicho a sus alumnos.

"La odontología forense y la medicina forense están avanzando a pasos agigantados sobre todo fuera de España, la odontología está mucho más integrada en el mundo judicial en Sudamérica", han comentado los expertos antes de señalar que "en el caso de España esto no es así por la influencia de cuestiones históricas, entre otras".

De esta forma, Lucena ha declarado que la intención de estos encuentros es reunir la "multidisciplinaridad" porque "eso es lo que enriquece el curso", al tiempo que ha admitido que "las cosas truculentas gustan mucho" y, por ello, la atención en la sala ha sido lo más característico. "El ser humano tiene esas inquietudes de saber cosas", ha manifestado.

Ambos han apuntado que "hoy la información está en Internet por lo que más que contar cosas concretas, lo que hay que hacer es dar pautas" ya que es lo que "no se cuenta en los libros ni está en Internet". De esta forma ha remarcado que lo importante es dar consejos desde la experiencia. "Mis 39 años de experiencia los tengo yo, las veces que me he equivocado y las que he aprendido, eso es lo importante para estas personas y eso es lo que trato de transmitir", ha indicado Lucena.

Respecto al éxito del encuentro, han comentado que están "contentos" y "gratamente sorprendidos", aunque son los alumnos con la encuesta de satisfacción los que decidirán si "esto ha sido bueno o ha sido lo que ellos esperaban y si ha cumplido las expectativas".