El filósofo Jorge Riechmann desmonta "la utopía edénica desde la filosofía y la poesía" en los cursos de la UNIA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El filósofo, poeta y ecologista Jorge Riechmann, ponente del curso de verano 'Voces del Extremo: Visiones del paraíso', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida (Huelva), ha interpelado al imaginario colectivo que idealiza el paraíso como "una meta posible o deseable", por lo que ha sentenciado que "no somos seres paradisíacos".

Según informa la propia UNIA en una nota de prensa, Riechmann ha desplegado una crítica "lúcida y radical" a la noción de paraíso, apoyándose tanto en la tradición filosófica como en "la fuerza reveladora" de la poesía durante su intervención, y ha propuesto abandonar "la tentación de imaginar un jardín sin conflictos" o un "retorno al origen" como "solución a los males contemporáneos".

Inspirado en el poeta francés René Char --a quien ha traducido extensamente-- y en otras figuras del pensamiento como Maquiavelo, Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey, el filósofo ha subrayado que "anhelar el paraíso puede ser, paradójicamente, una vía directa al desastre". "Maquiavelo decía que no se trataba de buscar el paraíso, sino de conocer los caminos del infierno para evitarlo. Esa es una máxima que deberíamos tener más presente en esta época", ha reflexionado en alusión a los desafíos ecológicos, sociales y políticos que atraviesa la humanidad.

Asimismo, ha advertido de que "idealizar un mundo libre de tensiones, conflictos o límites --como suelen prometer los discursos utópicos o ciertas corrientes tecnológicas y espirituales-- puede alimentar una negación peligrosa de la condición humana, que está inevitablemente atravesada por la ambivalencia: creatividad y destrucción, luz y sombra, fraternidad y tribalismo".

No obstante, el filósofo no aboga por "el cinismo ni la renuncia", sino que propone "un desplazamiento del ideal: dejar atrás la idea de paraíso como salvación total o trascendente, y apostar por pedacitos de paraíso dentro de la vida cotidiana". "Lo paradisíaco puede estar en esos momentos compartidos, en lo común, en la poesía que nos orienta en la oscuridad. Pero eso requiere trabajo, no una evasión", ha señalado Riechmann.

Al respecto, el filósofo ha alertado sobre "una aparente contradicción cultural", ya que "mientras se afirma que vivimos en un mundo desencantado, la proliferación de fantasías, conspiraciones y religiones deformadas muestra que el deseo de magia y trascendencia no ha desaparecido". En ese contexto, ha defendido el valor de la poesía como "herramienta crítica y existencial", ya que posee "un lenguaje que, al tensarse, abre grietas en lo establecido y nos ayuda a comprender quiénes somos en medio de la crisis".