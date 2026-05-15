El grupo folk 'Swamp' protagoniza la Noche en Blanco de Málaga en la Sede Tecnológica de la UNIA

Archivo - El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García (2i), interviene en la inauguración del 10º Congreso Internacional Buenas Prácticas con TIC. A 22 de octubre de 2025, en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) participa en la edición 2026 de la Noche en Blanco acogiendo la actuación del grupo folk 'Swamp', con el concierto Canciones de un viaje compartido.

Así lo ha anunciado la institución en una nota, donde ha detallado que Swamp es una formación sevillana compuesta por Abbi Fernández, guitarra y voz; Maite Herrera, guitarra y voz, y Mª José Chacón 'Txako', voz y percusión; tres músicas de dilatada experiencia que llevan trabajando juntas desde 2019 en este proyecto musical que, históricamente, siempre ha resultado ser típicamente desempeñado por hombres, ya que gira alrededor de la música norteamericana e inglesa de las décadas 60 y 70.

Sus influencias van desde el folk, americana o country al blues y el rock. También ha indicado que en su repertorio se puede encontrar clásicos reinterpretados y arreglados de una manera fresca, así como canciones de artistas más actuales que siguen esa línea musical. Les inspira la naturaleza, los sonidos que pasan desapercibidos, el amor, el aire y el fango.

En este contexto, el concierto es una invitación, a través de guitarras, voces armonizadas y una percusión envolvente de las tres músicas a un viaje íntimo y nostálgico por historias de amor, anhelo y autodescubrimiento.

El repertorio entrelaza canciones como California Dreamin, Harvest Moon, Take It Easy o Happy Together para explorar distintas facetas de las relaciones humanas, desde la añoranza por lo perdido hasta la alegría de compartir el presente.

La actuación es este sábado, 16 de mayo, a las 22,00 horas, para un aforo de 400 personas, en el Edificio Puerto Avenida Manuel Heredia, 1 - Entrada Muelle Tres, Muelle Cánovas s/n.

La Noche en Blanco de Málaga 2026 se celebra bajo el lema 'El futuro se escribe con música', con la realización en el centro histórico de actividades gratuitas, conciertos al aire libre, teatro de calle y puertas abiertas en los principales museos de la ciudad. La Internacional de Andalucía se suma una vez más a este tradicional evento, para contribuir a la difusión de la cultura y al desarrollo de Málaga.