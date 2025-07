La herencia y tradición de los vinos y vinagres del Condado de Huelva, a debate en la UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

La sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido el curso 'Del Terruño a la mesa: vinos y vinagres del Condado de Huelva con sabor a Doñana', que se ha celebrado del 14 al 17 de julio. El codirector del curso Carlos Ibáñez ha explicado que "se ha pretendido que el alumnado disfrute y conozca bien la historia, tradición y el día a día de los caldos del Condado onubense".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Ibáñez ha remarcado que se ha realizado "un curso muy práctico, que ha combinado ponencias con profesionales del sector, además de visitas y catas-maridajes, que han hecho que el alumnado pueda llevarse un buen sabor de boca de los productos que aquí se elaboran".

En este sentido, ha expuesto que "este curso siempre se quiere relacionar con los maridajes y diferentes contrastes que puede tener la gastronomía con los diferentes vinos y vinagres que se elaboran y la alimentación". "Además de mostrar cómo son los diferentes tipos de vinos, las diferencias de las denominaciones de origen y conocer el sello de calidad y garantía que te ofrece la denominación geográfica", ha incidido.

A lo que ha añadido que el curso está "enfocado al tema medioambiental, el entorno de Doñana, con esa agricultura sostenible que se está desarrollando en el Condado y esos viñedos de secano que están protegiendo y sosteniendo el entorno, y la conservación de fauna y flora de Doñana".

El programa del curso ha llevado al alumnado a visitas como las realizadas, en la jornada del miércoles, al Observatorio del Lince Ibérico, en el Espacio Natural de Doñana; así como a las bodegas Juncales y Sauci, con una "cata-maridaje con diferentes vinos y productos de la provincia de Huelva; y una cata de los diferentes vinos generosos y su elaboración".

En La Rábida han podido desarrollar diferentes ponencias y experiencias sensoriales como la de Cristina Tierno, profesional del sector, con 'Maridajes del sur. El vino del Condado de Huelva y la gastronomía onubense', en la que han realizado un maridaje de vinos, vinagres y alimentos, para aprender cómo mezclar esos sabores de forma adecuada.

También, sobre Doñana y el viñedo, y cómo la vid en el Condado de Huelva ayuda a la conservación de la reserva de la biosfera, de mano de Ana Villa, de la Fundación Doñana 21. En opinión de esta experta, "Doñana no es sólo marismas y aves migratorias; también son cepas, lagares y un vino que cuenta la historia de una tierra".

"Mi ponencia ha tratado la parte patrimonial y ambiental del viñedo en Huelva, que está profundamente ligado a Doñana", ha afirmado Villa, reconociendo que el cultivo de la vid "no es solo una práctica económica, sino, además, es un gesto de continuidad histórica". "Para entender el viñedo aquí, hay que remontarse al Neolítico", ha comentado

"Me he criado en una bodega. Mis primeros recuerdos están ahí", ha recordado, al tiempo que reconocía que "no había paredes claras entre lo doméstico y lo productivo. Todo era una unidad. Nuestra identidad nace ahí".

Asimismo, Villa ha defendido que "conservar la esencia es complicado, pero necesario". "No se trata de vivir en el pasado, sino de beber de él. Si lo olvidamos, despreciamos nuestro legado. Y eso sería perder no solo nuestra historia, sino también nuestra capacidad de inspirar el mañana", ha concluido.

Según los codirectores, Manuel Infante y Carlos Ibáñez, los estudiantes han podido conocer, de primera mano, la elaboración de los jóvenes blancos y tintos del Condado onubense de mano de José Joaquín Contreras, de Bodegas Contreras Ruiz; o las marcas protegidas y la importancia de la calidad diferenciada en vinos y vinagres europeos de mano del actual presidente del Consejo Regulador de las denominaciones de origen protegida Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva e IGP Vino Naranja del Condado de Huelva, Vicente Pérez.