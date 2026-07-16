Historiador asegura en la UNIA que existe una "falta de concienciación social" con el pasado de Doñana (Huelva)

El escritor e historiador Andrés Nadal en su ponencia del curso de verano de la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El escritor e historiador Andrés Nadal ha asegurado que "existe una falta de conciencia social", respecto al pasado de Doñana, en su participación en 'Historias de Doñana y su entorno' para el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) realizado en la sede de Santa María de la Rábida, situada en Palos de la Frontera (Huelva).

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, para el investigador, existe una falta de conciencia social generalizada respecto a la trascendencia arqueológica del paraje. Al recibir la pregunta de si los ciudadanos comprenden el pasado de Doñana, el ponente ha sido rotundo: "No, para nada. Por desgracia pensamos mucho en la playa o en un ecosistema degradado como el actual".

"Doñana es concebida hoy bajo una perspectiva eminentemente natural o vacacional, pero durante la Edad del Bronce constituyó el verdadero motor económico y el núcleo estratégico de las redes comerciales del suroeste ibérico", ha manifestado Andrés Nadal.

El escritor ha incidido en el sesgo "utilitarista" con el que la sociedad contemporánea se aproxima a este espacio protegido, y expresa que el error es pensar "qué podemos obtener de ella", lo que la convierte en un riesgo todavía mayor. "Doñana es un patrimonio en cambio constante y dinámico; hay que verla en su conjunto y no simplemente como algo de lo que podemos sacar provecho", ha expresado el investigador.

Nadal ha pormenorizado el profundo "vuelco conceptual" que ha experimentado la historiografía reciente sobre la posición geopolítica de este entorno durante la Edad del Bronce, incidiendo en que ha "cambiado desde el punto de vista conceptual", y el conocimiento que "portamos" sobre la dirección que llevaba la región, "más hacia el Atlántico de lo que pensábamos originalmente", ha indicado tras definir a Doñana como un dinámico "punto de encuentro entre mundos muy diferentes y distantes".

Preguntado por el método para deslindar la mitología clásica de los vestigios físicos, el divulgador ha apuntado a las exigencias metodológicas contemporáneas: "En este momento de tanta especialización, el reto es poner de acuerdo a equipos multidisciplinarios de trabajo y a personas con acceso a tecnologías innovadoras que nos aporten nueva luz sobre su historia", ha razonado.

Asimismo, ha recordado que es fundamental que profesionales de diversos campos estudien este periodo, pues la Edad del Bronce explica "un momento de cambio del que nosotros, en este momento, somos herederos".

Para concluir, el ponente ha instado a contemplar las transformaciones ambientales y culturales del entorno como un proceso de evolución compartida, por lo que "debemos entender cómo el territorio ha evolucionado junto con la geología y el contacto con el ser humano, y reflexionar sobre si nosotros hemos evolucionado de la misma forma en relación con este entorno", ha rematado en su ponencia.

CURSO DE VERANO

'Historias de Doñana y su Entorno', dirigido por Elisa Romero, del Ayuntamiento de Almonte, recorrerá del 15 al 17 de julio, la historia de un territorio que "fue refugio de los últimos neandertales de Europa, pasando por la edad de Cobre y hasta nuestros días". El curso incluye una visita al espacio natural y cuenta con la participación del miembro de Academia de Artes, Ciencias y Letras de Huelva Juan Manuel Campos, el historiador Andrés Nadal o el titular de la UHU Javier Bermejo.

Un encuentro, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Almonte, que "recorre la historia de un territorio que fue refugio de los últimos neandertales en Europa, en la Edad del Cobre se erigió en una zona de gran dinamismo social y conexión comercial, cuna de fenicios, griegos y romanos, coto de caza para la realeza española y escenario de la primera gran victoria del conservacionismo medioambiental europeo", ha expresado la entidad universitaria.