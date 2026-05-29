La Internacional de Andalucía abre la convocatoria de los Premio UNIA a las Publicaciones de excelencia

Archivo - El rector de la UNIA, José Ignacio García interviene en el aniversario de la Universidad Internacional de Andalucía. A 14 de abril de 2026 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha publicado la convocatoria para la presentación de trabajos que opten al Premio UNIA a la Publicaciones de excelencia. El objeto del Premio, que celebra su segunda edición, es el reconocimiento de los trabajos científicos más relevantes publicados por personal investigador de las universidades y centros de investigación andaluces en el periodo 2023- 2025, con el fin de "fomentar la publicación de trabajos de investigación de excelencia en los campos de investigación prioritarios" para la Universidad Internacional de Andalucía (Biomedicina, Medio Ambiente, Patrimonio, Economía y Transformación Digital) y "dar visibilidad a quienes trabajan en ellos".

Según ha informado la organización en una nota, el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 14 de junio de 2026. Se concederán cinco premios, uno por cada campo de investigación reseñado prioritario para la UNIA, con una cuantía máxima de 2.000 euros cada uno de ellos. Y, además, a criterio de la Comisión de Evaluación, podrán concederse hasta un máximo de cinco accésits, uno por cada campo, con una cuantía máxima de 1.000 euros cada uno de ellos.

Podrán optar al premio los autores y las autoras de trabajos publicados de investigación que sean el primer autor, último autor o autor de correspondencia de un trabajo original de investigación; haber desarrollado la tarea investigadora de la publicación en alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; que la filiación de la solicitante que aparece en la publicación corresponda a alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; que la publicación del trabajo se haya realizado entre enero de 2023 y diciembre de 2025 y que la publicación tenga adjudicado un DOI (Identificador de Objeto Digital); y por último, facilitar toda la documentación necesaria y garantizar su veracidad.

Los premiados podrán ser invitados por la UNIA a impartir una conferencia del programa Lecciones UNIA durante los años 2026/2027, y a recibir la distinción en un acto específico, o bien en el de apertura de curso inmediatamente posterior a la concesión.

Las personas interesadas en esta convocatoria deberán presentar su solicitud y la documentación requerida a través de la Sede electrónica de la UNIA, https://sedeelectronica.unia.es/procedimientos/index/categor..., previa cumplimentación del formulario normalizado creado al efecto. La publicación de los actos de trámite relativos a la presente convocatoria, incluyendo los listados de personas admitidas/excluidas y beneficiarias, se realizará en el Tablón Oficial de la UNIA (https://www.unia.es/la-unia/tounia).

El premio se enmarca en la Línea 22 del Plan Estratégico de Subvenciones de la UNIA para el periodo 2025-2027, relativa al fomento de la calidad e internacionalización de la investigación, que tiene, entre otros, el objetivo de "reconocer las contribuciones punteras en las diferentes áreas de investigación realizadas por investigadores de entidades andaluzas, promover su difusión y visibilización e incentivar el desarrollo de la investigación de frontera".