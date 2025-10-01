Isabel San Sebastián dice en los cursos de verano de Jerez (Cádiz) que leer novela histórica es "una máquina del tiempo"

La escritora Isabel San Sebastián durante el curso de verano 'Historia y novela histórica', que se está desarrollando esta semana en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) - UNIA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La escritora Isabel San Sebastián ha asegurado que leer novela histórica es "viajar en la máquina del tiempo" durante el curso de verano 'Historia y novela histórica', que se está desarrollando esta semana en el Alcázar de Jerez de la Frontera (Cádiz) de la mano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y que está dirigido por el escritor y doctor en Historia Moderna, José Calvo Poyato.

Según ha recogido la UNIA en una nota, la también periodista ha argumentado en su intervención que "la gente tiene la necesidad de conocer de dónde viene, de conocer sus raíces, sus antepasados y su historia", y que "como la historia está desapareciendo de colegios, universidades y medios de comunicación, porque a nadie parece interesarle, la gente se refugia en estas novelas, que son una forma amena y rigurosa de conocer su historia y viajar en la máquina del tiempo".

La autora ha considerado que este es "un género mayor", justificando esa posición en que "es más fácil escribir novela a secas que novela histórica", porque "no tienes el condicionamiento del rigor histórico", y que es "infinitamente más fácil" escribir ensayo histórico que novela histórica porque "en los ensayos te limitas a recoger hechos, mientras que novelar requiere imaginación y capacidad literaria".

Asimismo, se ha referido a que una novela histórica tiene que ser "respetuosa con los hechos conocidos, documentados e históricos", aunque aclarando que para ser novela "tiene que ser entretenida, aventurera y atrapar al lector para que siga leyendo". Eso significa que "tienes que tejer la historia de manera que, respetándola, permitas al lector adentrarse en ella como en un cuento o una película", ha continuado.

En relación con la tendencia de hacer cine o series de televisión basadas en novelas históricas, ha comentado que "los maestros son los ingleses", que hacen series históricas "absolutamente maravillosas", poniendo de ejemplo ficciones como Los Tudor o Roma, y apuntado que "los españoles todavía tenemos que aprender mucho".

No obstante, ha puesto como excepción la serie de TVE 'Isabel', que fue en su opinión "magistral", así como la dedicada al emperador Carlos V. Ambas son "prácticamente lo único bueno que he visto en materia de series históricas españolas", ha apuntado.

URRACA, REINA DE LEÓN Y EMPERATRIZ DE ESPAÑA

En su conferencia, Isabel San Sebastián ha realizado un recorrido por la vida de la reina de León y emperatriz de España, Urraca 'la temeraria', poniendo en valor sus 17 años de reinado y sacando a la luz en su novela hechos históricos, aunque tomando partido por esta mujer, "con una vida durísima", en la que "incluso llegó a sufrir malos tratos por parte de su marido Alfonso 'el batallador'".

"Tuvo que luchar contra su marido, su hijo, su medio hermana, los nobles que intentaron levantarse contra ella y los almorávides. Si nosotras nos quejamos actualmente de la discriminación de la mujer, no quiero ni pensar lo que le costaría a ella", ha comentado, agregando que ha sido un personaje "maltratado" también por la historia, a la que llamaron "meretriz pública" porque "practicaba la libertad sexual, llegando a tener varios amantes".

Para la ponente, "Urraca fue una reina plenamente medieval, que luchó por la igualdad de las reinas con los reyes y no tanto por la de la mujer", siendo esta su interpretación de los cronistas oficiales. Sobre la monarca ha dicho que "demostró no sentirse menos reina por ser mujer, algo que fue pionero", aunque descartando que se pueda considerar que era "feminista".

De su relato sobre "la primera mujer que reinó en Occidente, leonesa y española", ha destacado que es "un homenaje a una gran mujer y luchadora, un personaje en busca de autor".

Este seminario, junto al de turismo, es de los últimos que ha organizado la Universidad Internacional de Andalucía en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) y el Ayuntamiento de Jerez dentro de la primera edición de encuentros estivales en este municipio gaditano.