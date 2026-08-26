La música regresa a la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) con el concierto de Ibrahim Electric

El grupo danés Ibrahim Electric. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

La música regresa este miércoles a la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en el municipio jiennense de Baeza, con el concierto de Ibrahim Electric.

Enmarcado en la programación Cultura Abierta en la UNIA, complementaria a los cursos de verano, está prevista a las 21,30 horas, en las pistas deportivas, según ha informado en una nota la institución académica.

Ibrahim Electric es un trío danés formado por Niclas Knudsen, guitarra; Jeppe Tuxen, Hammond B3, y Stefan Pasborg, baterista, que ha conseguido unir diferentes elementos de soul/jazz antiguo, afrobeat y acid-power-beat de los 60. Y ello, con un "sello distintivo", los pasajes rápidos, en los que los tres músicos se fusionan en un "organismo juguetón".

Tras más de 20 años juntos, su música peculiar, provocativa, extrovertida y original se ha adentrado en casi todos los géneros musicales y ha hecho "brotar cascadas de perlas de los altavoces", lo que le ha convertido en la última década en uno de los grupos instrumentales europeos más populares.

Las invitaciones para acceder a los espectáculos de Cultura Abierta pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia.