La Rábida (Huelva) recupera la memoria del flamenco femenino en los cursos de la UNIA con 'Pastora en mi memoria'

La cantaora Reyes Carrasco en su actuación en la progrmación cultural de los cursos de verano de la UNIA - EUROPA PRESS

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

La cantaora Reyes Carrasco ha protagonizado este lunes el espectáculo de la programación de 'Cultura Abierta La Rábida' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) realizado en La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), y recupera la memoria del flamenco femenino con 'Pastora en mi memoria', un proyecto que pretende reivindicar "la importancia que ha tenido la mujer en el difícil mundo del flamenco".

Según informa la propia UNIA, la actuación de Reyes Carrasco "revisita el legado de una de las grandes voces de una de las grandes cantaoras del flamenco y desde una mirada contemporánea reúna la tradición, memoria y renovación", tras indicar que la actuación abierta para todos los públicos pasa los 70 minutos de actuación.

El proyecto de la cantaora palaciega no olvida a una de las mujeres voces del flamenco, Pastora Pavón, quién también se convierte en protagonista durante la actuación de Reyes Carrasco por la interpretación de sus obras más reconocidas.

Además la recuerda por bulería y por tangos, con el objetivo seguir los pasos de una de las grandes voces femeninas y buscar su propio camino en el mundo del flamenco, a pesar de que a su corta edad ya los críticos la cataloguen como "nacida para el flamenco".

Con la guitarra de 'Niño Seve' y la presencia de un clima flamenco, con los coros de María José Carrasco y las palmas de Manuel Bellido y Manuel Barba, ha iniciado una actuación con la voz que ha emocionado desde el primer momento a un público de La Rábida (Huelva) que ha vuelto a llenar los asientos de una programación de 'Cultura Abierta La Rábida'.

"Por sus dotes, pero también por la familia, la hija de la cantaora María José Carrasco ha ido forjando su personalidad cantaora, ligada especialmente a 'El pozo de las penas', la célebre peña de cuya directiva forma parte hoy, en representación de los aficionados más jóvenes. Tanto es así que, sin haber llegado aún a la mayoría de edad, se ha ganado el derecho a publicar un primer disco, Cantes de Reyes, y a formar parte en el Teatro Central, de esta Andalucía-flamenca", como ha expresado la Junta de Andalucía en la presentación de la joven cantaora flamenca.

En su mochila lleva premios como el del concurso televisivo Tierra de Talento o el Premio Especial para Cantaores Jóvenes del Festival de la Unión, que gana con apenas nueve años, además de tener actuaciones como su interpretación del papel titular en la ópera de Manuel Busto 'La mujer tigre'.

"La cantaora palaciega, arropada en escena por su madre y por la guitarra de Niño Seve entre otros, la cantaora viaja de las alegrías y los tangos hasta la guajira, los fandangos o la seguiriya, hoy por hoy el ritmo con el que más disfruta y en el que siente que puede expresar mejor las emociones de su joven corazón", ha expresado la Junta para referirse al objetivo del proyecto de 'Pastora en mi memoria'.