La Sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza (Jaén), acoge las I Jornadas doctorales sobre tecnología educativa

Participantes en las I Jornadas Doctorales sobre Tecnología Educativa. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en la Sede Antonio Machado, situada en el municipio jiennense de Baeza, las I Jornadas Doctorales sobre Tecnología Educativa.

Organizadas a través del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI-UNIA), en colaboración con la Universidad de Málaga, se desarrollan estos jueves y viernes y tienen como finalidad promover la conexión entre innovación e impacto social en la investigación doctoral.

En este sentido, suponen "una iniciativa estratégica para fortalecer el ecosistema investigador en tecnología educativa, alineando formación doctoral, innovación y transferencia", según ha informado la Universidad Internacional de Andalucía.

Durante las jornadas, se abordan temas como la personalización del aprendizaje, la inclusión, la evaluación, o el uso ético de la inteligencia artificial (IA).

"Estas jornadas son la primera piedra que ponemos para establecer un encuentro entre los doctorandos que están participando en este programa de doctorado, que lleva ya un par de ediciones. Esperamos que sea un lugar de encuentro para todos el profesorado joven y novel que está egresando en el Máster en Tecnología y que luego quiere hacer este doctorado", ha afirmado el vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de la UNIA, Julio Ruiz.

Además, ha apuntado que este encuentro está "sirviendo también para poner de manifiesto aquellas demandas y aquellas inquietudes que tienen tanto los doctorandos como los directores de tesis en temas relacionados con la IA generativa, el uso ético y crítico de la misma a la hora de elaborar tesis y publicaciones científicas".

Para ello, cuentan con expertos como Ana María Ortiz, Mercedes Llorent, Miriam Agreda y Leticia Brea, de la Universidad de Jaén; Ángel María Delgado, de la Universidad Pablo de Olavide; Julio Cabero, María Carmen Llorente, Julio Barroso y Antonio Palacios, de la Universidad de Sevilla; Violeta Cebrián, Sergio Ruiz e Inmaculada Martín, de la UMA; Francisco Hinojo, José María Romero, Juan José Victoria y Juan Manuel Trujillo, de la Universidad de Granada, y Verónica Marín, de la de Córdoba.

Por parte de la UNIA participan, además del vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual, el director de Secretariado de Enseñanzas en línea y Profesorado, Ernesto Colomo, y la directora de Secretariado de la Sede Antonio Machado, Juana Ortega.

De esta manera, durante dos días, la Sede Antonio Machado se convierte en un punto de encuentro para la reflexión y transferencia, en el que se fomenta el intercambio, la formación avanzada y la proyección de la investigación doctoral en tecnología educativa, promoviendo su impacto académico, social y profesional.