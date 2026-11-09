La sede de la UNIA en Baeza acoge la fase presencial del Diploma en Fundamentos de Radioquímica y Farmacia Nuclear

Una ponencia del Diploma de Experto en Fundamentos de Radioquímica y Farmacia Nuclear. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) la fase presencial del Diploma de Experto en Fundamentos de Radioquímica y Farmacia Nuclear.

El curso, que alcanza su tercera edición, está dirigido por María de Arcocha y Mónica López, de la Universidad de Cantabria, y Rocío Ramos, de la Clínica Universidad de Navarra.

Se trata de una "formación pionera" que se realiza en formato híbrido hasta marzo de 2027 y cuenta con el apoyo de la Sociedad Española de Radiofarmacia (Serfa), según ha informado este lunes la UNIA.

Tiene como objetivo ofrecer soporte a las unidades docentes hospitalarias para desarrollar y homogeneizar los conocimientos teóricos que los residentes necesitan para desarrollar su actividad asistencial, docente e investigadora.

Trata de complementar el programa de formación sanitaria especializada, así como completar y unificar el contenido formativo, permitiendo que la formación de posgrado, tras finalizar la residencia, sea de mayor calidad y se encuentre fundamentada en una base teórica sólida que figura en el programa de la especialidad de Radiofarmacia Hospitalaria (RFH).

En definitiva, se busca cubrir el programa teórico de formación de la especialidad de RFH; homogeneizar los conocimientos teóricos para todos los especialistas y profesionales en formación y armonizar la terminología y la nomenclatura en este ámbito.

El diploma se ha estructurado en nueve módulos, en los que se estudian aspectos como los principios fundamentales de la radiofarmacia y los radiofármacos, el marco legislativo de los radiofármacos y las unidades de radiofarmacia o los procesos e instalaciones en radiofarmacia hospitalaria y en radiofarmacia PET.

También se analizan cuestiones como los radiofármacos diagnósticos marcados con tecnecio y otros radiometales, el ciclotrón y radioquímica de isótopos diagnósticos PET no metálicos, los radiofármacos terapéuticos, las aplicaciones clínicas de los radiofármacos y el desarrollo de nuevos radiofármacos.

Entre sus ponentes, procedentes de los ámbitos universitario, sanitario y científico, figuran Alejandra Abella, del Hospital Universitario Dr. Peset, de Valencia; Inmaculada Romero, del Hospital Clinic, de Barcelona; María Teresa Martínez, del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, de Murcia.

Igualmente, participan Rafael Blasco, de la Academia de Farmacia Santa María de España, de la Región de Murcia; Lucía Díaz y Santiago Medin, de la Unidad de Radiofármacos PET Galaria, de Santiago de Compostela; Jordi Llop, del CIC Biomagune, de San Sebastián; Antonio Matilla, de la Universidad de Granada, y Miguel A. Morcillo, del Ciemat, Universidad Alfonso X El Sabio.

A ellos se suman Beatriz Salinas, del Instituto de investigación Sanitaria Gregorio Marañón; Noelia Martín, del Hospital Universitario Central de Asturias; Félix Pareja, Gemma Quincoces e Iván Peñuelas, de la Clínica Universidad de Navarra; Ezequiel Vázquez, de la Universidad de Vigo, o Isabel Gil, del Hospital Provincial de Castellón.