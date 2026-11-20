Presentación del libro 'San Juan de la Cruz. Rostro humano del misterio'. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, ha acogido la presentación del libro 'San Juan de la Cruz. Rostro humano del misterio', de la colección Siempreviva, de Lectura Fácil.

El acto ha contado con el rector de la UNIA, José Ignacio García; el coordinador de Huellas de Teresa, Carlos López; el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, y el prior de la Orden de los Carmelitas de Úbeda y Baeza, Francisco Víctor López.

La cita, celebrada en la tarde de este jueves, ha incluido también la conferencia 'San Juan de la Cruz, una vida aún más accesible a todos los públicos', a cargo de Ángela Pajuelo, de Dilee Lectura Fácil, según ha informado este viernes en una nota la UNIA.

El libro 'San Juan de la Cruz. Rostro humano del misterio' es obra de Emilio José Martínez González, carmelita descalzo, sacerdote, profesor y escritor. Está adaptado por Dilee Lectura Fácil y coeditado con la red Huellas de Teresa de Jesús.

La UNIA quiere, a través de esta obra, "difundir la figura de San Juan de la Cruz, vinculada estrechamente a Baeza, ciudad a la que llegó en 1579 para fundar y dirigir el colegio de San Basilio".

La colección Siempreviva es una iniciativa editorial de la Internacional de Andalucía que nació en 2014 y se caracteriza por la recuperación de clásicos de la literatura española y por hacer la lectura accesible a todas las personas que se acerquen a sus páginas, a través de los parámetros de Lectura Fácil.

De este modo, busca permitir a personas con dificultades lectoras acercarse a las páginas de estas obras. Entre otros títulos se han publicado 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez; 'El gato y las aves y otras fábulas', de Félix María de Samaniego; 'Así era Teresa de Jesús', de Alfonso Ruiz; 'Novelas ejemplares', de Miguel de Cervantes; 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca; 'Los inadaptados', de Carmen de Burgos; 'Cuentos de la Alhambra', de Washington Irving, o 'El sombrero de tres picos', de Pedro Antonio Alarcón.

"Es un libro de la colección Siempreviva, es una edición de lectura fácil; es decir, una publicación que se edita especialmente para personas con dificultades lectoras, como personas mayores, discapacitados o inmigrantes que no conocen bien nuestra lengua. Es una colección muy demandada desde bibliotecas, centros de educación especial", ha explicado el rector de la UNIA.

Ha señalado, además, que la institución tiene "mucho cariño" por esta colección, que "tiene ejemplares muy interesantes, a los que se suma esta obra de San Juan de la Cruz". Una persona "muy ligada a Baeza", por lo que se ha presentado en este municipio y junto a la red de ciudades teresianas, a la que ha agradecido su colaboración para esta edición.

Huellas de Teresa surgió con motivo del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa en 2015 en Ávila y supone la unión de las ciudades teresianas bajo la denominación 'Huellas de Teresa de Jesús' como una propuesta cultural y patrimonial para dar a conocer la obra y legado de esta doctora de la Iglesia a través de la difusión de las distintas fundaciones conventuales que realizó.

Así, se plantea como una ruta turística o de peregrinación que permite conocer el legado arquitectónico, literario y espiritual de esta mujer humanista, santa, viajera y avanzada a su tiempo.