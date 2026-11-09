La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) imparte el XII Máster en Intervención Asistida con Animales

Inauguración del XII Máster en Intervención Asistida con Animales. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha comenzado en la sede Antonio Machado, situada en el municipio jiennense de Baeza, la duodécima edición del Máster en Intervención Asistida con Animales (IAA).

Rafael Martos, profesor de la Universidad de Jaén, y David Ordóñez, profesional de este ámbito en Perruneando, dirigen este curso "orientado a cómo los animales, en este caso, perro y caballo, pueden ayudar a recuperación en el ámbito de la terapia, de la educación o de la intervención social".

Así lo ha indicado Ordóñez durante la inauguración de esta décimo segunda edición, en la que también han participado Rafael Martos y el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, según ha informado este lunes la UNIA.

El especialista ha señalado la evolución de este programa en estos años. "Hemos pasado de ser la eterna novedad, un proyecto pionero, a una normalización de la intervención asistida, tanto en la provincia de Jaén como en otros lugares de Andalucía y España", ha afirmado.

En este sentido, Ordóñez ha destacado "la introducción de animales, principalmente, perros, en contextos hospitalarios, en residencias de mayores". Ha añadido que "eso, ligado a que pueda haber una formación especializada, ha provocado una profesionalización del sector".

Por su parte, el director de la sede Antonio Machado ha expresado su satisfacción por alcanzar esta duodécima edición, "en la que se han cubierto las plazas ofertadas". "Un año más, en otoño tenemos la sede de Baeza en plena efervescencia con el alumnado de máster y otras actividades", ha comentado.

Además, ha querido agradecer al alumnado "su confianza en este título" y, sobre todo, "a los directores, a Rafa Martos y David Ordóñez, por seguir trabajando en este proyecto que tan buenos resultados está dando".

Tras la inauguración, se ha impartido la conferencia inaugural, titulada 'Educación asistida con perro como interventor interno: experiencia en centro público', a cargo de Antonio Ortiz, fundador del Proyecto Teacher Dog,

Calvo ha desarrollado su labor como maestro especialista en intervención asistida con animales en la región de Murcia impulsando proyectos pioneros en el área en España y República Dominicana. Es también graduado en Educación y cursó el Máster Universitario en IAA.

REFERENTE

El Máster Universitario en IAA está organizado junto a la Universidad de Jaén y se realiza del 6 de noviembre de 2026 al 30 de junio de 2027. Es la única formación con carácter oficial de esta materia que se oferta actualmente en España.

Se imparte en la Sede Antonio Machado, que "se ha convertido desde 2013 en un referente en la organización de formación universitaria especializada en el ámbito de inclusión de animales en programas terapéuticos, educativos y de intervención social".

Ha formado a más de 300 alumnos de diferentes países y tiene como objetivo proporcionar una formación especializada y capacitar a profesionales en la utilización del perro y el caballo para el diseño, gestión, planificación y desarrollo de programas y entidades de IAA aplicados a los diferentes ámbitos de la terapéutica humana, contextos socio-educativos y de ocio.

El profesorado está formado por expertos de reconocido prestigio procedentes del ámbito universitario y del profesional. La UNIA complementa esta formación con otros programas docentes como el de Guía Canino en Intervención Asistida con Perros, que se oferta en la tipología de microcredencial.