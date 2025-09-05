La sede de la UNIA en Baeza registra una media de 38,7 alumnos por curso en su programación de los Cursos de Verano

BAEZA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha finalizado los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), con 581 alumnos matriculados, lo que supone una media de 38,7 alumnos por curso.

"Al alumnado de los Cursos de Verano, hay que sumarle las 26 matrículas de la Escuela de Danza, que este año ha coincidido con los Cursos de Verano; de manera que la oferta docente estival de la sede baezana supera los 600 alumnos", ha explicado este viernes en una nota su director, José Manuel Castro.

Sobre estos datos, ha destacado algunas cuestiones como el "incremento del número de alumnos respecto al año pasado", cuando hubo 568 matrículas, o la variación en la procedencia del alumnado, "ya que antes su origen era principalmente Andalucía y este año es superior el alumnado del resto de España, un 63,86 por ciento, alrededor de 400 alumnos".

"Otro de los datos significativos, es el aumento de alumnos extranjeros, un 11,70 por ciento de los 581 alumnos, casi duplicando los del año pasado", ha comentado Castro, para el que esto viene a reforzar ese ámbito internacional de la UNIA.

Jaén es un año más la provincia andaluza que más alumnos aporta a los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado, con 73, lo que supone un 12,56 por ciento del alumnado andaluz. Le siguen Sevilla, con 20 alumnos, el 3,44 por ciento, y Córdoba, Granada y Málaga, con doce alumnos cada una, hasta alcanzar el total de 142 alumnos andaluces.

Por otro lado, el director de la Sede Antonio Machado ha apuntado que también se mantienen los datos de paridad, "con un 50,95 por ciento de alumnos y un 49,05 por ciento de alumnas".

15 PROPUESTAS

En esta edición de 2025 se han programado, durante tres semanas, del 19 de agosto a este 5 de septiembre, 15 porpuestas, de las que cinco han sido cursos y diez, encuentros. Uno de ellos se ha celebrado fuera de la sede de Baeza, el de gestión de gobernanza de cooperativas, que se ha impartido en Osuna, y otro, el encuentro sobre fotografía narrativa, ha celebrado una de sus sesiones en Albanchez de Mágina.

Castro ha aludido a la realización de "cursos tradicionales, como el de poesía y los encuentros relacionados con el olivar y el patrimonio", así como a "otros cursos y encuentros que se van consolidando" en esta oferta docente, como los de fundamentos de Inteligencia Artificial, comunicación y marketing de museos o el mundo taurino.

A ello ha sumado, cursos que se han recuperado, como el de talleres de enseñanza de español, y encuentros nuevos, como los de fotografía narrativa, antrozoología, cine y jazz.

Ha señalado, igualmente, que se ha contado de nuevo con la colaboración de la Universidad de Jaén, con la que se han organizado conjuntamente los encuentros sobre patrimonio, centrado en esta ocasión en los talleres artísticos de Úbeda y Baeza, y sobre cine.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Por otra parte, ha destacdo que, junto a los Cursos de Verano, se ha vuelto a ofrecer una programación cultural, que este año ha sido distinta a las de otras ediciones. "Durante la primera y tercera semana de los cursos hemos tenido una programación variada con espectáculos teatrales, de flamenco, circo, la velada literaria sobre poesía española contemporánea y ese concierto, como colofón de los cursos, 'Alma en Cuba', con el que nos han deleitado dos de los profesores del encuentro sobre jazz", ha declarado.

Y en la segunda semana, según ha precisado, se ha apostado por un programa exclusivamente de danza, UNIAdanzaBaeza, coincidiendo con la celebración de la Escuela de Danza. "En suma, 20 espectáculos en tres semanas, con varios centenares de espectadores, que ratifican la calidad de esta oferta cultural", ha subrayado.

Finalmente, Castro ha agradecido y valorado la labor de todas las personas que hacen posible cada edición los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado; directores, profesorado, colaboradores y patrocinadores, trabajadores de la UNIA y alumnado.