Un taller-laboratorio aborda en Baeza (Jaén) fuentes y prácticas musicales en ceremonias litúrgicas del siglo XVII

Una sesión del taller-laboratorio de restauración sonora.

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, celebra el taller-laboratorio de restauración sonora sobre 'Fuentes y prácticas musicales en las ceremonias litúrgicas extraordinarias del área hispánica (siglo XVII)'.

Está dirigido por Javier Marín, catedrático de Musicología de la Universidad de Jaén y director del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza (FeMAUB); Fernando Pérez, director de Ensemble La Danserye-Capella Prolationum, y José Antonio Gutiérrez, de la Universidad de Granada.

El curso, que se desarrolla desde este jueves y hasta el sábado, parte del estudio de la ceremonia de consagración de la Catedral de Puebla en 1649, descrita por Antonio Tamariz de Carmona; los libretes con música de Juan Gutiérrez de Padilla y otros compositores probablemente empleados en dicha ceremonia y las rúbricas del Pontifical Romano.

A través de una metodología basada en fuentes históricas originales, este taller "aspira a reconstruir e interpretar este tipo de celebraciones de manera holística, abordando los géneros musicales más representativos del periodo (recitación, canto llano, canto de órgano y repertorio policoral), así como sus dimensiones escénicas, dramatúrgicas y sensoriales", según ha informado la UNIA.

Combinará sesiones teóricas, trabajo interpretativo a partir de la recreación de un coro de canto llano y asistencia a los ensayos prácticos de una capilla de música de cantores y ministriles. El resultado se reflejará en una presentación pública en forma de concierto interpretado por los dos conjuntos residentes de la actividad: Capella Prolationum (canto llano y canto de órgano, España) y Ensemble La Danserye (ministriles, España).

El taller-laboratorio tiene como ponentes a Drew Edward Davies, de la Universidad del Noroeste, de Chicago (Estados Unidos); Álvaro Flores, del Archivo Manuel de Falla de Granada; Bernardo Illari, de la Universidad del Norte de Texas, Denton (EEUU); Omar Morales, del Cenidim, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, y Luisa Vilar-Payá, de la Universidad de las Américas, de Puebla (México).

Este curso se incluye en la programación del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y forma parte de la colaboración de la Internacional de Andalucía con esta cita, que alcanza su vigésimo novena edición.

Esta cooperación se remonta al año 2001. Desde entonces, la Sede Antonio Machado ha celebrado una formación de posgrado en el ámbito del FeMAUB, en formato curso, jornada, congreso o taller, hasta un total de 25 (incluido el de esta edición), en los que han participado cerca de 600 alumnos. Además, durante siete años, la sede de la UNIA ha acogido 13 conciertos de la programación del festival.

"Una colaboración que pone de manifiesto el rigor científico inherente a la interpretación del patrimonio musical y vincula la investigación a la interpretación de la música, ofreciendo un espacio común a los intérpretes que participan en el festival y a eminentes profesores especialistas", ha destacado.