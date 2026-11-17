Ocho guionistas han culminado su estancia en la Sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para avanzar en la escritura de sus proyectos cinematográficos. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Un total de ocho guionistas han culminado su estancia en la sede de La Rábida (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para avanzar en la escritura de sus proyectos cinematográficos.

Las residencias de guionistas, una de las modalidades del Campus Creativo realizada en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, han reunido historias que van de la guerra de Bosnia al desierto de Tabernas y abordan cuestiones como la culpa, la amistad o la pérdida, ha indicado la UNIA en una nota.

Los guionistas que han participado en esta edición de las residencias son Francisco (Kurro) González Sanchis, Juanjo del Junco, Nuria Vargas Rivas, Pablo Otero, Pedro Pablo Picazo Pérez, Rocío Martín Moreno, Ana Rosa Diego y Elías Pérez.

Su estancia en La Rábida ha servido para avanzar y revisar el guion, la preparación del pitch y el desarrollo de habilidades para su presentación en entornos profesionales. Además, una parte de su formación ha tenido lugar durante el desarrollo del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.

CAMPUS CREATIVO

Con esta modalidad, el cine se ha sumado a las demás disciplinas del Campus Creativo de La Rábida, que entre el 3 y el 16 de noviembre ha convertido la sede onubense en un espacio de encuentro y experimentación artística.

Junto a los guionistas, el campus ha acogido los ocho proyectos seleccionados en las residencias artísticas de la UNIA, en las modalidades de Creación-Investigación y Artistas Emergentes, así como las residencias de dramaturgia, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y de escritores emergentes, junto al Centro Andaluz de las Letras.

Durante su estancia, los beneficiarios de estas ayudas se han alojado en la residencia de Santa María de La Rábida para dedicarse a la escritura en un entorno compartido con creadores de otras disciplinas.