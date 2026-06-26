La UNIA aborda este verano 'La transición energética y renovable en Huelva'

La directora de la sede de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, y el director de Magnon Green Energy, José Antonio Agüera. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha presentado este viernes en La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) el Curso de Verano 'La transición energética y renovable en Huelva y su provincia', una actividad académica, en colaboración con Magnon, orientada a analizar, desde una perspectiva técnica, aplicada y territorial, los retos y oportunidades que plantea el nuevo modelo energético.

Según informa la UNIA en nota de prensa, el curso se celebrará en la Sede de La Rábida y contará con la participación de profesorado universitario, profesionales del sector energético, representantes empresariales y especialistas vinculados a distintas tecnologías renovables.

La programación abordará cuestiones como el marco energético de Huelva, la energía solar fotovoltaica y termosolar, la valorización de biomasa, el hidrógeno verde, el CO2 biogénico, la economía circular y los combustibles renovables. Uno de los objetivos de este curso es ofrecer un espacio de conocimiento, reflexión y divulgación sobre una transformación que ya está incidiendo en la realidad económica, ambiental e industrial de la provincia.

En este sentido, el curso plantea la transición energética no solo como un proceso tecnológico, sino también como una oportunidad para la formación, el empleo, la innovación, la competitividad empresarial y el desarrollo sostenible del territorio. La actividad cuenta con el patrocinio de importantes entidades del sector energético como Magnon Green Energy y Naturgy.

Esta colaboración público-privada refuerza la conexión entre universidad, empresa y territorio, y permite incorporar al programa experiencias prácticas vinculadas a proyectos reales.

Durante la presentación, la directora de la sede de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, ha destacado la apuesta de la institución por ofrecer "una programación formativa conectada con las necesidades de la provincia". "Para nosotros es muy importante contribuir al desarrollo del territorio y ofrecer a los vecinos y vecinas de Huelva la oportunidad de participar en cursos de verano que respondan a sus intereses y a los grandes retos de la sociedad", ha señalado.

La directora ha explicado que el objetivo de esta formación, que dirige Joaquín Alonso, de la Universidad de Almería, persigue tres "grandes objetivos": "facilitar una comprensión clara de las distintas tecnologías renovables, reflexionar sobre los retos que plantea la transformación medioambiental y ofrecer ejemplos prácticos de aplicación".

Por su parte, el director de Magnon Green Energy, José Antonio Agüera, ha destacado que Huelva reúne "unas condiciones excepcionales para liderar la transformación energética gracias a la combinación de recursos naturales, capacidad de generación renovable, infraestructura portuaria y un sólido tejido industrial".

Agüera ha señalado que el debate sobre las energías renovables "ya no pertenece al futuro", sino que "forma parte del presente, con proyectos que están transformando la economía y generando un importante impacto social".

En este sentido, ha defendido el papel de la universidad como "el espacio idóneo" para analizar estos cambios desde "el rigor, la objetividad y el conocimiento científico".

ENERGÍAS RENOVABLES Y HUELVA

El Curso de Verano 'Energías renovables y Huelva' combinará sesiones docentes, visitas técnicas y actividades prácticas, con el propósito de acercar al alumnado y a los perfiles profesionales participantes experiencias reales vinculadas al despliegue de las renovables en la provincia.

Entre los contenidos previstos se incluyen visitas a instalaciones relacionadas con la energía solar, la biomasa, el hidrógeno verde y la generación eólica, así como sesiones específicas sobre nuevas oportunidades asociadas a la economía circular y a los combustibles renovables.

El curso está dirigido a estudiantes universitarios, profesionales del sector energético y ambiental, responsables públicos, empresas, emprendedores y ciudadanía interesada en el futuro energético de Huelva y su provincia. No se plantea como una formación exclusivamente especializada, sino como una propuesta abierta a todas aquellas personas que quieran comprender mejor los cambios que están configurando el nuevo mapa energético.