La UNIA acoge en Baeza (Jaén) una jornada para impulsar la perspectiva de género en la investigación universitaria

Imagen de la jornada - UNIA

BAEZA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebra en su sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) la 'Jornada Integración de la Perspectiva de Género en la Investigación en el Sistema Universitario Andaluz'.

El encuentro, que reúne a más de una veintena de investigadores de las universidades públicas de la comunidad, nace con la vocación de convertirse en su primera edición en el catalizador de una potencial red andaluza de ciencia inclusiva en Europa.

La inauguración de la jornada ha corrido a cargo del rector de la UNIA, José Ignacio García, quien ha intervenido por vía online para destacar el compromiso de la institución en este ámbito.

Asimismo, la vicerrectora de Calidad, Igualdad y Responsabilidad Social de la UNIA, Carmen Pozo, y el director del Centro de Apoyo a la Investigación (CEAI), Juan Jiménez --responsables de la iniciativa--, han sido los encargados de dar la bienvenida a los participantes.

La idea de poner en marcha este foro surge a partir de las diferentes propuestas existentes en España para incorporar la perspectiva de género en la investigación y la transferencia. Para ello, integra aportaciones de marcos estratégicos de referencia como Horizonte Europa y la Estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 (EIDIA).

La jornada cuenta con un programa formativo dividido en dos bloques. La primera parte de la jornada se ha centrado en la parte teórica con el objetivo de proporcionar a los asistentes las bases conceptuales y normativas necesarias para liderar la integración del género en sus trabajos.

En la segunda parte, la actividad se ha enfocado en la vertiente práctica mediante un taller diseñado para ofrecer pautas y herramientas metodológicas concretas aplicables al diseño de proyectos de investigación.

Para el desarrollo de las ponencias, el encuentro cuenta con la participación de expertas en la materia como Mercedes Siles, catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga (UMA) y directora de Equilibrios y Microequilibrios de Género en la Academia (EMEGAE); Guadalupe Pastor, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP); Mª Teresa Ruiz, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante (UA); y la propia vicerrectora de la UNIA, Carmen Pozo.