La UNIA cierra su estancia en La Rábida (Huelva) con cursos de IA, energía, poesía, contratación pública y bellas artes

Inmediaciones de la sede Santa María La Rábida (Huelva) - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) finaliza su programación de Cursos de Verano en la sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), con cinco propuestas que arrancan este lunes, 20 de julio, y finalizan el jueves ,23 de julio. La inteligencia artificial, la transición energética, la contracultura poética, la contratación pública y la historia de las academias de bellas artes en Iberoamérica van a ser las protagonistas de la última semana de cursos.

Según informa la UNIA en nota de prensa, '10 Talleres de Inteligencia Artificial: herramientas gratuitas del ecosistema de Google aplicadas a la educación, la empresa y las finanzas', dirigido por Diego Manuel Barbadilla y José Manuel González, desarrollado en formato virtual del 20 al 23 de julio, va a ser el curso que comience la última semana.

Tras dos ediciones, según ha expresado la entidad, el curso "actualiza su enfoque hacia la nueva generación de herramientas de IA, con una metodología de taller en la que el alumnado construye herramientas reales aplicables a la docencia, la investigación o las finanzas". Participan los titulares de la Universidad de Sevilla Adolfo Crespo Márquez y José Luis Granado Pérez, y el titular de la Universidad de Huelva Juan José García Machado.

'Energías Renovables y Huelva', dirigido por el titular de la Universidad de Almería Joaquín Blas Alonso y en colaboración con 'Magnon y Naturgy', analiza del 20 al 23 de julio el "potencial de la provincia en energía solar y eólica, con especial atención a proyectos de hidrógeno verde y almacenamiento energético", además de visitas y actividades prácticas al sector. Participan el técnico de Naturgy Victoriano Macías Jiménez y el titular de la Universidad de Huelva Gabriel López Rodríguez.

'Voces del Extremo: Poéticas de la Contracultura', dirigido por el escritor Antonio Orihuela, reúne del 20 al 22 de julio a poetas, artistas y documentalistas para "reflexionar, desde el teatro, las artes plásticas, la literatura y el cine, sobre la contracultura y la construcción colectiva de pensamiento crítico". El alumnado participará en talleres de creación poética junto al titular de la Universidad Autónoma de Madrid Jorge Riechmann, la cineasta María Cañas y el actor Antonio Romera 'Chipi'.

'Doctrina y Jurisprudencia en materia contractual en España y Derecho comparado', en su cuarta edición, está dirigido por el presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, Joaquín María Barrón. El curso, analiza del 20 al 23 de julio la "naturaleza del recurso especial en materia de contratación pública y su relación con la nueva Ley de Patrimonio, además de las técnicas para preservar el equilibrio económico- financiero de los contratos públicos ante el encarecimiento de las materias primas", ha expresado la UNIA.

Participan el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Juan Antonio Carrillo y la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María Concepción Ordiz, entre otros ponentes.

'Las Academias de Bellas Artes: el Modelo de San Carlos de México', codirigido por el titular de la Universidad de Granada Rafael López Guzmán y la titular de la Universidad Nacional Autónoma de México Angélica Velázquez Guadarrama, celebra del 21 al 23 de julio, un curso que "recorre la formación artística iberoamericana desde los talleres gremiales hasta las academias, con la Academia de San Carlos de México, fundada por Carlos III, como modelo de referencia para el resto del continente durante el siglo XIX".

CULTURA ABIERTA

La última semana de Cursos de Verano coincide con el cierre de 'Cultura Abierta La Rábida' con el flamenco como protagonista el 20 de julio con 'Pastora en mi memoria', el homenaje que la cantaora Reyes Carrasco rinde a las grandes voces femeninas del cante, con especial atención a Pastora Pavón, 'La Niña de los Peines'. El jazz toma el relevo el 22 de julio con 'The Tenor 4tet', un cuarteto formado por dos saxos tenores, contrabajo y batería que revisita estándares poco conocidos del repertorio.

El ciclo se despide el 23 de julio con 'Ser más hombre'. Una cuestión musical, de la compañía 'Los Blandengues', una pieza escénico-musical de Javi Faba y Javi Parra, con dirección de Alberto Cortés, que reflexiona sobre la masculinidad.