La UNIA clausura la segunda temporada del podcast con un episodio que habla del "karma del conocimiento abierto"

Grabación de la segunda temporada del podcast de la UNIA, 'Los Innovables" - UNIA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha clausurado la segunda temporada de 'Los Innovables', su podcast de innovación educativa, y habla del "karma del conocimiento abierto". Un episodio dedicado a "reflexionar sobre cómo compartir ideas y saber genera innovación, impacto positivo y reconocimiento", con el que culmina este curso académico.

Según ha detallado la UNIA en una nota, el proyecto impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, ha acumulado aproximadamente 3.000 oyentes y ha sumado a su "club" a voces expertas como el especialista sénior en educación del Banco Mundial e investigador asociado de la Universidad de Oxford, Cristóbal Cobo; la Subdirectora de Transformación y Comunicación Digital del Instituto Cervantes, Tiscar Lara; el presidente de la Asociación Educación Abierta, Carlos Magro; entre otros.

La temporada ha recorrido temas como la evaluación más allá de las calificaciones, el acompañamiento al alumnado, el emprendimiento como competencia educativa o el análisis de datos en la enseñanza. Entre los episodios que más interés han despertado figuran 'Inteligencia Artificial en Educación. Respuestas contra la ansiedad', el especial grabado en el EdTech Congress Barcelona 2026 y Anatomía del podcast, dedicado a las claves de la producción sonora.

Los Innovables es un proyecto con el que la UNIA da continuidad a su línea de trabajo sobre innovación educativa, conocimiento y recursos en abierto. Dirigido a docentes, investigadores y profesionales del ámbito educativo, está disponible en las principales plataformas de audio, como Spotify o Amazon Music, y en la web de la UNIA.

Con esta segunda temporada, el podcast ha reforzado además su "proyección internacional". Un 34% de sus oyentes proceden de fuera de España, con México, Colombia, Estados Unidos y Argentina entre los países con mayor seguimiento.