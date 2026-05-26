La UNIA convoca ayudas a la creación y residencias artísticas para 2026 en la Sede de La Rábida (Huelva)

Archivo - Sede Santa María de La Rábida (Huelva). - UNIA - Archivo

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha publicado la convocatoria para ayudas a la creación y residencias artísticas para 2026 en la sede de Santa María de la Rábida (Huelva). Está dirigida a artistas, colectivos y otros profesionales, tanto locales como nacionales e internacionales, que trabajen en los ámbitos de las artes escénicas, la danza y las artes vivas, y que desarrollen propuestas de creación e investigación en distintas modalidades.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, las ayudas se convocan en dos modalidades, Creación-Investigación y Artistas emergentes. La primera está dirigida a artistas, investigadores y colectivos de ámbito local, nacional e internacional que desarrollen su actividad en los campos de las artes escénicas, la danza y las artes vivas, y que se encuentren desarrollando durante el año 2026 un proyecto de investigación o un proyecto creativo en fase de producción.

La ayuda es de 2.500 euros por proyecto, con un máximo de ayudas a cuatro proyectos y un máximo de tres personas participantes por cada proyecto, incluida la beneficiaria; incluye la exención del coste de alojamiento en habitación individual y la manutención en régimen de desayuno, comida y cena.

La segunda modalidad, Artistas emergentes, está dirigida a artistas y colectivos con residencia en Andalucía, pertenecientes a la comunidad universitaria andaluza, que se encuentren en una fase inicial de su trayectoria profesional, con un máximo de dos piezas de formato largo estrenadas, y que estén desarrollando proyectos de creación o de investigación en los ámbitos de las artes escénicas, la danza y las artes vivas.

El importe de la ayuda es de 1.500 euros por proyecto, cuatro proyectos con un máximo de dos personas por cada uno de ellos, incluida la beneficiaria; incluye también la exención del coste de alojamiento en habitación individual y la manutención en régimen de desayuno, comida y cena.

En ambos casos, el período de residencia en la sede tendrá una duración de trece días naturales, del 3 al 15 de noviembre de 2026, de cumplimiento obligatorio para percibir la cuantía de la ayuda. No obstante, la UNIA se reserva la posibilidad de modificar el calendario solicitado para organizar el plan definitivo de residencias.

La solicitud se presentará telemáticamente, conforme al modelo de formulario habilitado a tal fin, a través del registro electrónico de la UNIA, https://www.unia.es/registro-electronico . El plazo de solicitud finaliza el próximo 3 de junio de 2026.

La publicación de los actos de trámite relativos a la presente convocatoria, incluyendo los listados de admitidas/excluidas y beneficiarias, se realizará en el Tablón Oficial de la Universidad (https://www.unia.es/la-unia/tounia).

La UNIA trata de contribuir así al impulso del sector creativo, favoreciendo la conexión entre la investigación, la innovación y las prácticas artísticas; y aspira a consolidarse como un espacio de experimentación, innovación e investigación, donde el ensayo y el error formen parte del proceso de trabajo, facilitando a los y las artistas un entorno propicio para la creación, el pensamiento crítico y la reflexión.

Para ello, la Internacional de Andalucía promueve el desarrollo de un ecosistema de I+D que impulse la creación y la formación de profesionales, así como la puesta en marcha de proyectos culturales innovadores a través de iniciativas como proyectos de investigación, residencias creativas, encuentros formativos y espacios de exhibición.