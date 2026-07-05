La UNIA debate sobre la transformación de la docencia universitaria ante la IA para "evitar aulas vacías"

Archivo - Fachada de la nueva sede tecnológica de la UNIA en Málaga. Imagen de archivo. - UNIA - Archivo

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) han acogido en la Sede Tecnológica de Málaga el encuentro 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación', un foro en el que expertos han reflexionado sobre la necesidad de "transformar de raíz" la práctica docente antes de que "las aulas queden vacías" ante el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) generativa, cuya irrupción ha dejado al descubierto las "costuras" del modelo universitario tradicional.

Según ha trasladado la institución académica en una nota, el vicerrector de la Universitat Jaume I (UJI) y experto en tecnología y competencias digitales, Francesc Marc Esteve, ha asegurado durante su ponencia que "la IA ha cambiado el panorama en el que trabajamos en estos últimos años. Aunque algunos lo ven como una disrupción más, es un cambio de paradigma", advierte el especialista, quien ha situado el reto principal en "la competencia digital de todas las personas que conformamos la universidad: estudiantes, personal de administración y servicios, y, por supuesto, el profesorado".

Uno de los puntos abordados por Esteve ha sido la obsolescencia de los sistemas de evaluación basados en los exámenes tradicionales o en la entrega de trabajos monográficos. "La IA nos ha supuesto un cambio de escenario en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación", ha explicado.

A juicio del experto, las instituciones superiores no pueden continuar bajo las mismas lógicas del pasado: "Ya no tiene sentido pensar simplemente en un trabajo encargado a los estudiantes del que no conocemos el proceso y que llega sólo al final. Debemos replantearnos el seguimiento, la tutorización y el tipo de actividades que realizamos durante todo el proceso formativo", ha apuntado.

METODOLOGÍAS CONTRA EL ABSENTISMO

Por otro lado, ha señalado que la verdadera transformación "no consiste en prohibir los algoritmos, sino en utilizarlos como palanca de cambio metodológico para combatir la falta de interés y la desconexión del alumnado actual". "Me gustaría que la IA fuera un aliado para dar un empuje a la transformación de las metodologías", ha confesado Esteve.

Al hilo de lo anterior, ha advertido de que "estamos en un momento de mucho absentismo en las aulas", toda vez que ha expuesto que "si a un estudiante le resulta más efectivo pasar unos viejos apuntes por una IA para que le genere un podcast y así superar la asignatura, es que debemos replantearnos desde el principio qué supone una acción formativa y qué valor tiene la actividad en el aula".

Como especialista en recursos educativos en abierto, Esteve también ha recordado que el acceso democrático a la tecnología de vanguardia es "un mandato de la Comisión Europea y de instituciones como la Unesco".

Así, el ponente ha defendido que lejos de ser un factor de exclusión, estos movimientos deben actuar como agentes de inclusión para transferir el conocimiento a la sociedad. "Por ejemplo, para la gente mayor que no tiene acceso a la universidad, se pueden generar píldoras formativas sobre brechas digitales, acceso a internet o peligros como el phishing", ha finalizado, subrayando el compromiso social que deben asumir las universidades públicas en este nuevo orden tecnológico.