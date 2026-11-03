La UNIA hace de La Rábida (Huelva) un laboratorio de creación artística contemporánea

Bienvenida a los artistas y creadores seleccionados en la nueva edición de Campus Creativo 2026 de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha dado la bienvenida a los artistas y creadores seleccionados en la nueva edición de Campus Creativo 2026. Una iniciativa que convierte la Sede de La Rábida, en un espacio de encuentro, investigación y experimentación artística.

Según informa la UNIA en nota de prensa, desde el 3 y hasta el 15 de noviembre, veintiún profesionales y creadores convivirán en el campus para desarrollar sus propuestas y compartir experiencias en un entorno concebido para favorecer la creación contemporánea y el intercambio entre disciplinas.

En el marco de este proyecto, la UNIA ha seleccionado ocho proyectos de un total de 69 solicitudes a su convocatoria de residencias artísticas: cinco en la modalidad de Creación-Investigación y tres en la de Artistas Emergentes.

A ellos se suman los proyectos de dramaturgia y escritores emergentes, que la Internacional de Andalucía desarrolla en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Centro Andaluz de Letras.

La directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, ha destacado durante el encuentro de bienvenida el "carácter singular" de estas residencias, que "buscan ir más allá de la formación académica para propiciar una auténtica convivencia creativa".

"No venís solo ni a recibir ni a impartir docencia, sino que vais a convivir con nosotros. Esto va a ser un campus creativo donde todo lo que ocurra a vuestro alrededor va a repercutir en lo que creáis", ha señalado.

En este sentido, Barroso ha subrayado el compromiso de la Universidad por ofrecer a los participantes las condiciones y el acompañamiento necesarios para desarrollar sus trabajos.

"Es muy importante que os demos las mejores tres condiciones y eso es lo que vamos a intentar desde aquí, para que podáis trabajar lo mejor posible y que, cuando salgáis de aquí, os sintáis orgullosos y contentos de haber conseguido esta beca", ha afirmado.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

Los proyectos seleccionados abordan cuestiones de gran diversidad temática y formal, desde la identidad y la disidencia corporal hasta la memoria histórica, los nuevos folclores, las relaciones familiares, la cultura urbana o las violencias estructurales.

En la modalidad de Artistas Emergentes participan Benjamín Cristian Santiago Montiel, con 'Castrar a un hombre', una propuesta escénica autobiográfica sobre la disidencia corporal; Pablo del Campo Márquez, que desarrolla 'La flor de la gitana', una pieza de danza contemporánea sobre el autodescubrimiento; y Daniel Domínguez Romero, con 'Ángela', una investigación audiovisual sobre la oralidad andaluza, el lenguaje y el cuerpo.

Por su parte, la modalidad de Creación-Investigación reúne cinco propuestas: 'La espada de Reimundo: Carros de memoria', de Rocío Huertas, que investiga la memoria histórica y la trata transatlántica de personas esclavizadas; 'A MAN_US_SCRIPT', de Roberto Martínez Martínez-Losa, que explora el baile colectivo y la cultura club; o 'Un lugar al que llamaré casa', de Sergio Rodríguez Pérez (Sergio Andolini), centrado en la memoria comunitaria de los barrios;

Además, 'Ella es Marga', de Marta González Martín, sobre la figura de la artista Marga Gil Roësset; y 'Pequeña bahía juntos', de Nieve Castro, una pieza teatral que aborda los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia y los vínculos maternofiliales.

DRAMATURGIA Y ESCRITORES EMERGENTES

Junto a las residencias artísticas promovidas desde la UNIA, el Campus Creativo cuenta además con otras dos modalidades de residentes. Las residencias de dramaturgia, en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, han recaído en esta edición sobre Almudena López Molina y Borja de Diego.

Por otro lado, en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras, serán residentes bajo la categoría de escritores emergentes Patricia López (Patricia Conor), Paula Martínez Camino y Pedro Jesús Plaza González. Sus trabajos exploran desde el sinhogarismo y las relaciones de pareja hasta la disidencia, la muerte, la memoria familiar y la poesía contemporánea.

La programación se completa con actividades abiertas al público que permitirán acercar los procesos creativos y la reflexión artística a otros profesionales y a la ciudadanía. Entre ellas destaca el encuentro con la escritora Zahara Palomeque, el viernes, 6 de noviembre, a las 19,00 horas, bajo el título El fascinante y endiablado oficio de escribir.

El sábado 7, tendrá lugar un taller de formación sobre artes vivas con Julia Hoyan, mientras que el lunes 9, por la tarde, el escritor Juan Bonilla ofrecerá el encuentro 'El falso dilema de la vivienda. La literatura como adicción'.