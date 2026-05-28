La UNIA impartirá una microcredencial sobre el análisis y diagnóstico de enfermedades en animales en su sede en Málaga

Microcredencial sobre el análisis y diagnóstico de enfermedades en animales en Málaga - UNIA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Sede Tecnológica de Málaga, impartirá del 8 al 12 de junio la microcredencial 'Enfermedades infecciosas y no infecciosas en animales. Zoonosis y vigilancia epidemiológica. Análisis y diagnóstico'.

Esta formación está dirigida por Silvana Teresa Tapia, de la Universidad de Málaga (UMA), e Irene Zorrilla, del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD), de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El plazo de matrícula estará abierto hasta el 5 de junio y la microcredencial tendrá una modalidad de semipresencialidad. Su objetivo, según han informado desde la UNIA un comunicado, es ofrecer una formación básica, actualizada y aplicada en un ámbito de "creciente relevancia profesional, académica y científica, como es el de la sanidad animal y su relación directa con la salud pública".

Esto, explican, ayudará al alumnado a comprender las enfermedades infecciosas, reconocer signos clínicos compatibles, interpretar los procedimientos diagnósticos básicos y entender los principios de prevención, vigilancia y control de brotes.

En definitiva, trata de proporcionar al alumnado conocimientos teóricos y prácticos sobre identificación de bacterias, virus, hongos y parásitos de interés veterinario, así como sobre la interpretación de muestras clínicas, el uso de técnicas de laboratorio microbiológico y molecular, y la aplicación de criterios diagnósticos en el contexto clínico y sanitario.

El curso es especialmente relevante para estudiantes y egresados que deseen orientar su perfil hacia los laboratorios de diagnóstico, la sanidad animal, la salud pública veterinaria, la epidemiología y la gestión sanitaria.

Cuenta con la participación como ponentes de Isabel Fernández, Carmen Ruiz y Eva María Alcaide, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa --curso de formación permanente-- que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.