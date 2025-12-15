UNIA lanza 'Profesionales', un ciclo que reúne ponentes de "alto nivel" para tratar distintos sectores del mercado

El cartel de 'Profesionales', de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). - UNIA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) lanza 'Profesionales', un ciclo de 'webinars' de conocimiento abierto, donde se abordarán aspectos prácticos y de vanguardia en conexión con los distintos sectores del mercado de trabajo. De carácter gratuito previa inscripción, estos talleres "facilitan la adquisición de habilidades útiles e innovadoras, mediante talleres y estudios de casos de éxito". Para ello apuestan por un formato de píldoras, con "ponentes de alto nivel".

Según ha informado la entidad académica en una nota, 'Profesionales x Universidad Internacional de Andalucía' nace como un recurso de aprendizaje "útil y directo", que pretende profundizar en aspectos "novedosos y de gran interés en el desempeño laboral". En contraposición con el formato en auge a través de las redes sociales, con vídeos de escasa duración, este programa apuesta por exposiciones de cuarenta y cinco minutos, además de una ronda de preguntas, equilibrando el conocimiento a mostrar y el tiempo a dedicar por parte de los asistentes.

En concreto, el ciclo dará comienzo el 20 de enero con el taller 'Patrimonio inteligente: cómo la IA redefine el acceso, la autoría y los derechos culturales', un 'webinar' que abordará cómo la inteligencia artificial (IA) está cambiando cómo se descubre, se interpreta y se gestiona el patrimonio cultural a través de buscadores multimodales y asistentes de sala hasta nuevas formas de autoría y licencias. Para ello, se analizarán casos reales y criterios prácticos para integrar IA de manera responsable en museos, archivos y proyectos patrimoniales.

Por su parte, la catedrática de Historia del Arte Nuria Rodríguez Ortega, de la Universidad de Málaga (UMA), será la responsable de inaugurar este ciclo, una voz en cuyo currículo destaca ser presidenta de honor de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, fundadora de la Red Internacional de Estudios Digitales de la Cultura Artística (ReArte.Dix.) y, desde 2020, miembro de número de la Academia Europea en la sección de Musicología e Historia del Arte.

'Profesionales x Universidad Internacional de Andalucía' es un ciclo anual que ya cuenta con una programación para el primer trimestre de 2026. El autor del blog Error500 y del podcast 'Monos Estocásticos' sobre IA, Antonio Ortiz, será el segundo ponente, en 'La IA, entre alucinaciones y aciertos: marco de trabajo para tareas de conocimiento', previsto para el 27 de enero. Este evento es una oportunidad para conocer por qué se cometen errores al usar la IA, así como formas para la gestión de esta herramienta por parte de ciudadanos, profesionales y empresas.

Ya en febrero, tendrán lugar cuatro 'webinars'. El coordinador de la investigación IA en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), David García Selfa, abordará casos de éxito en el uso de IA en las industrias 4.0 y 5.0. El uso de microorganismos en la conservación de obras de arte será el siguiente taller, a cargo de la investigadora en métodos para la intervención sostenible en el patrimonio cultural de la Universidad Politécnica de Valencia UPV), Pilar Bosch.

Junto a ellos estará también el miembro del Consejo Técnico de la Agencia Digital de Andalucía, investigador y divulgador Enrique Rando, que abordará como simular la ciberseguridad en las empresas, a través de ejercicios 'table-top' para testar y preparar posibles amenazas digitales. El mes lo cerrarán los socios de la consultura Qwerty y premio de periodismo científico, Óscar Gómez y Carmen Márquez, para habar de cómo utilizar el podcast como herramienta educativa.