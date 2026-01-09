La UNIA lleva la formación en hidrógeno verde a profesionales de Portugal

Archivo - Sede la UNIA en La Rábida, Palos de la Frontera (Huelva). - UNIA - Archivo

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) imparte durante dos días en Faro (Portugal) la microcredencial Fundamentos de Tecnología de Hidrógeno. Una formación dirigida a profesionales de la industria auxiliar del Algarve, en el marco del Proyecto Greener, con el objetivo de adquirir conocimientos clave en materia de hidrógeno verde como vector energético, sus propiedades, así como su producción, almacenamiento y distribución.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la directora de la Sede de La Rábida, María de la O Barroso, ha asistido a la inauguración de esta actividad, de carácter gratuito para los estudiantes, donde ha puesto en valor "la importancia de que dos zonas tan próximas, como son Andalucía y Portugal, a través de Huelva y el Algarve, compartan conocimiento y proyectos que tanto beneficio puede aportar a nuestras regiones".

El campus de la Universidad do Algarve (UdAl) está acogiendo esta microcredencial, la segunda que la UNIA imparte fuera del territorio nacional. Una actividad de 1,5 créditos ECTS que aborda la generación de hidrógeno desde el agua o el gas natural, su transporte o distintas aplicaciones, como su empleo en motores, turbinas o el uso a través de pilas de combustible.

PROYECTO GREENER

La UNIA forma parte del consorcio creado para promover este proyecto, junto al Ayuntamiento de Huelva, Sines Tecnopolo, Escuela Andaluza de Economía Social, Universidad de Huelva y UdAl; que está financiado por el Programa INTERREG de la Unión Europea, con un presupuesto de 740.221,62 euros.

Su objetivo es generar en el territorio un ecosistema productivo y generador de oportunidades de empleo para la población local del ámbito transfronterizo del sur de la península ibérica, con el apoyo de los puertos marítimos de Huelva y Sines.