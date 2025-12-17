La UNIA reconoce la excelencia docente universitaria de la profesora Belén Laguna

Archivo - Belén Laguna, Premio a la Excelencia Docente del Profesorado Universitario - GUILLERMO MENDO/UNIA - Archivo

GRANADA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha concedido el Premio a la Excelencia Docente del Profesorado Universitario a Belén Laguna, licenciada en Psicología, por la Universidad de Granada; máster en Dirección de Recursos Humanos, por la Escuela Superior de Negocios de Andalucía, y certificada por Oxford Psychologists (Reino Unido).

Actualmente, forma parte del profesorado del Máster de Formación Permanente en Liderazgo y Dirección Pública, enseñanza propia de la UNIA, como consultora independiente, según ha informado esta institución académica en una nota de prensa este miércoles.

Con más de 25 años de experiencia en recursos humanos, tanto en el ámbito privado como en administraciones públicas, ha diseñado y puesto en práctica programas de capacitación en todas sus fases de desarrollo.

También, ha impartido docencia en habilidades directivas y liderazgo en la Escuela de Organización Industrial y el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, y colabora con universidades como la de Sevilla, Pablo de Olavide, Murcia y Politécnica de Valencia, entre otras.

En la convocatoria para el curso académico 2024/2025, también han sido premiados, con menciones específicas, los docentes Moisés García y Manuel Delgado, profesores de los másteres universitarios en Ingeniería Química y Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, respectivamente, y José Ignacio Aguaded, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación Audiovisual.

Esta distinción de la Internacional de Andalucía tiene como finalidad "reconocer la contribución a la mejora continua de las enseñanzas del profesorado que imparte docencia en los Programas de Postgrado en los que participa la UNIA, para conseguir los niveles de calidad y excelencia establecidos por la esta universidad y demandados por la sociedad".

Además de estimular la implantación de una cultura de calidad en la UNIA, esta institución incentiva con esta convocatoria la enseñanza innovadora y diferencial, premiando al profesorado mejor valorado en su labor docente por el alumnado o distinguido por su excelencia o innovación.