La Universidad Internacional de Andalucía formará este otoño en dirección y gestión de parques tecnológicos

SEVILLA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) impartirá desde el próximo mes de septiembre el 'Curso de Formación Continua en Dirección y desarrollo de parques tecnológicos: cómo impactar el territorio' que busca capacitar a profesionales en la gestión de parques 'científico-tecnológicos' como vía para reducir las brechas de desarrollo territorial y tecnológico.

En un comunicado de este martes, la UNIA ha señalado que el curso estará dirigido por Jesús de la Corte y Paola Caballer (CEO y consultora de Management & Research S.L.) y busca acercar desde la formación reglada el conocimiento, herramientas y debates necesarios para formar profesionales en la gestión de estos parques, apostando por un enfoque innovador en su metodología y la elaboración de su programación.

La actividad, que se desarrollará entre el 26 de septiembre y el 15 de diciembre, se impartirá en modalidad virtual y estará abierta a alumnos de España y el resto de Iberoamérica interesados en formarse y conocer el papel de estos parques en la consolidación de ciudades, comunidades e industrias sostenibles, así como su potencial en la generación de conocimiento e innovación para el territorio, particularmente en lo relativo a las Pymes.

Así, busca desarrollar habilidades de dirección estratégica, gestión del conocimiento e innovación de profesionales que ocupan cargos de gestión y dirección en centros tecnológicos afiliados a la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), según han destacado. Por lo que el curso aportará conocimientos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relativos a "garantizar" una educación de calidad inclusiva y equitativa, incorporando además un enfoque transversal de igualdad de género en sus contenidos.

El curso reunirá a una decena de expertos en la dirección y gestión de estos espacios, como el director general del PCT Cartuja (España), Luis Pérez; el director general del PTA Málaga (España), Felipe Romeras; el director ejecutivo de Ruta N Medellín (Colombia), Iván Darío Castaño; el asesor regional de la International Labour Organization (Chile), Claudio Maggi; o el director general del PT del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores TEC Monterrey (México), Edgardo Pérez, entre otros.

Para concluir, la UNIA ha señalado en el comunicado que los interesados en matricularse en el curso pueden hacerlo y obtener más información sobre el mismo en la página web de la Universidad Internacional de Andalucía, hasta el próximo 15 de septiembre.