El 20% de las agencias de viajes ya se habrían visto obligadas a cerrar por la crisis sanitaria.

ZARAGOZA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 20 por ciento de las agencias de viajes ya se han visto obligadas a cerrar por la crisis sanitaria. Este sector emplea en Aragón a cerca de un millar de personas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón, Jorge Moncada, ha remarcado que la situación es "dramática". Ha evidenciado que con la primera ola de la pandemia la población dejó de viajar.

No obstante, durante los últimos meses se empezaron a contratar algunos viajes a destinos como Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Portugal e incluso "el sur de Francia y algunas otras zonas de Europa". Sin embargo, el confinamiento perimetral que el Gobierno de Aragón decretó la pasada semana ha creado "más incertidumbre y desgana" entre los ciudadanos.

"Hasta ahora estábamos vendiendo algún viaje, pero el confinamiento perimetral ha sido un mazazo sobre algo que ya veníamos sobrellevando. Independientemente de los viajes del Imserso, que ya se cancelaron, esta situación merma todavía más nuestras posibilidades de venta".

Moncada ha señalado que aproximadamente un 20 pro ciento de las agencias de viajes ya han cerrado. En este contexto, se teme que después de esta situación de cierres perimetrales bajen la persiana de forma definitiva más agencias.

"En la Federación Española prevemos que los cierres llegarán hasta un 35 por ciento, independientemente de que nos esté ayudando el Estado con los expedientes temporales de regulación de empleo". En este sentido, ha considerado que una vez los ERTE finalicen "esto no va a haber quien lo soporte, si la situación continúa así".

Moncada ha opinado que las empresas relacionadas con el sector turístico van a ser las últimas en salir de los ERTE. Ha incidido en la importancia de que esta fórmula continúe para que estas pymes puedan aguantar la crisis sanitaria.

CANCELACIONES POR CONFINAMIENTOS

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes en Aragón se ha preguntado quién debe hacerse cargo de las cancelaciones de viajes derivadas de los confinamientos perimetrales: "Si no puedo salir a Canarias por turismo y he comprado el viaje, pero el vuelo va a salir y el hotel va a estar abierto, no me van a devolver nada y al cliente tampoco".

Ha evidenciado que los vuelos y los hoteles continúan abiertos, puesto que los viajes no solo son por turismo, también pueden ser por trabajo, por motivos educativos, médicos o de residencia. "¿Quién se hace cargo de esa cancelación? Porque aquí no es culpable ni la agencia de viajes ni el cliente ni la compañía aérea. ¿A quién se le reclama la cancelación de ese viaje?".

Moncada ha comentado que han trasladado estas preguntas al Gobierno de Aragón y que todavía se encuentran a la espera. "Desde luego nosotros ya tenemos una situación grave como para que ahora nos caiga alguna demanda y el juez determine que lo tiene que pagar la agencia de viajes, que no creo que sea así porque es una situación creada por una orden de un gobernante, no por una agencia".