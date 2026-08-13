Preocupación en Riglos (Huesca) por el avance de las llamas hacia San Juan de la Peña tras una noche "muy complicada"

El Gobierno de Aragón espera contar este jueves, 13 de agosto, con el trabajo de 30 medios aéreos de diferentes comunidades para hacer frente al incendio forestal declarado el lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca), donde preocupa que las llamas puedan llegar al entorno protegido del Monasterio de San Juan de la Peña, después de que el operativo haya vivido una noche "muy complicada".

En concreto, además del despliegue de medios terrestres, llegarán efectivos de Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León, así como del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Las labores más complejas se centran tanto en la defensa del área natural del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel como en el avance del fuego hacia el municipio de Puente La Reina.

El incendio mantiene la Situación Operativa Nivel 2, con la Unidad Militar de Emergencia (UME) activada, y a última hora de este miércoles había afectado ya a una superficie provisional de 5.705 hectáreas, que ha aumentado durante la noche, pero todavía no está calculado: "El fuego ha corrido muy rápido y hay muchas zonas que no están quemadas", ha indicado el consejero de Interior, Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado celebrada a primera hora de la mañana en el 112. Lo que sí que ha concretado es que el perímetro del incendio asciende actualmente a 58 kilómetros.

"La verdad es que la situación es muy preocupante, la situación no es buena. Estamos trabajando muy intensamente, pero queda todavía mucho por trabajar y la verdad que estamos preocupados", ha resumido Bermúdez de Castro.

Cientos de efectivos de distintas administraciones trabajan durante la noche para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego. Los trabajos se centran en consolidar los sectores más sensibles del perímetro y reforzar las líneas de defensa antes del cambio de las condiciones meteorológicas previsto para este jueves.

Por zonas, el fuego está más estabilizado en la parte izquierda del incendio, en la zona más pegada a la carretera, mientras que en la parte derecha y en la cabeza es donde se está trabajando "de una manera intensa".

Según el consejero, la máxima preocupación es la cabeza del incendio, que es la que ha provocado los últimos confinamientos este miércoles, además de la preocupación de que las llamas lleguen al espacio protegido de San Juan de la Peña e incluso al Monasterio Viejo, uno de los lugares clave en la historia de Aragón. "Es donde estamos llevando a cabo todos los esfuerzos más importantes", ha dicho.

En estos momentos hay tres carteras cortadas, la A-132, la A1-205 y como novedad, la N-240. En este momento, se mantiene la evacuación de 577 personas de las localidades del entorno y el dispositivo está avisando a los municipios de la zona para que estén en prealerta por si hubiera que desalojar algún núcleo más, algo que "en ningún caso está descartado".

En cuanto al despliegue, ha asegurado que "prácticamente no se puede llamar a más gente por la propia seguridad del incendio forestal".

Un día más, la previsión meteorológica "no va a ser nada buena", ya que se esperan tormentas y máximas de hasta 37 grados en localidades pirenaicas como Bailo, lo cual es "una auténtica barbaridad", y con viento del sur, que es el que más perjudica la extinción de los incendios. El dispositivo espera, por tanto, que llegue la "ansiada" bajada de temperaturas anunciada para el fin de semana.