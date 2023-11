Unas 30.000 personas salen a la calle en Zaragoza para "dar la batalla" contra el desafío a la democracia y la impunidad

(I-D) La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente del PP Zaragoza, Ramón Celma, posan durante una concentración del PP contra la amnistía, a 12 de noviembre de 2023, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Aragón ha cifrado en más de 30.000 personas las asistentes a la manifestación "democrática, cívica y pacífica" convocada este domingo, 12 de noviembre, a las 12.00 horas, en la calle Alfonso I. El presidente del PP-Aragón y jefe del Ejecutivo autonómico, ha asegurado, en su intervención, que se "dará la batalla" contra la impunidad en las instituciones, en los parlamentos y en las calles".

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del acto, convocado en todas las capitales de provincia por los 'populares', Jorge Azcón, ha subrayado que el objetivo de la protesta es "gritar en la calle" que "basta ya", porque "lo que está ocurriendo no es justo" para España.

"Queremos gritar que hay alternativa, que es posible que España siga creciendo en democracia y que sigamos defendiendo la Constitución", ha indicado el dirigente 'popular', que ha calificado la situación del país de "anómala".

En torno a las 12.00 horas, Jorge Azcón ha subido al escenario situado cerca de la confluencia de la calle Alfonso I con la plaza del Pilar, donde, flanqueado por la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, y el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha leído un manifiesto "en defensa de la igualdad de todos los españoles".

CLAMOR POR LA IGUALDAD

"Hoy se escucha a los españoles con una sola voz desde las plazas de todo el país. Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía", ha comenzado Azcón.

Ha recordado que España es una nación "con siglos de historia", que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. "Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo", ha pronunciado, en referencia al presidente del Gobierno de España en funciones y candidato del PSOE a revalidar el cargo, Pedro Sánchez.

En este punto, Azcón ha advertido de que el pueblo español reaccionará de manera "firme y serena" al ataque que sufren la Constitución, la división de poderes y las bases mismas de la democracia.

En esta ocasión, la amenaza se redobla, ha enfatizado, puesto que es Sánchez quien, "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales y humillando a nuestro país".

Ha acusado al PSOE de "vender" la libertad y la igualdad de los españoles, y ha criticado que lo hacen "como delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando". Igualmente, ha lamentado que la gobernabilidad de España se ha decidido fuera de España, "como un intento de destruir la democracia".

"No dan la cara. Nosotros sí. No nos escondemos. No nos ponemos de rodillas ante los que odian la democracia. Tampoco nos vamos lejos, sino que salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, orgullosos de nuestros jueces, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", ha aseverado Jorge Azcón.

UNIDAD

"Estamos juntos, pese a que quieren dividirnos", ha asegurado Azcón, que ha exigido una reacción de los demócratas, sin distinción de ideología "ante el desafío a la democracía". Ha apostillado: "Aquellos que hoy miran a otro lado y no hacen nada, aún siendo conscientes de la gravedad del ataque, se arrepentirán en el

futuro de haber sido cómplices con su pasividad en un momento clave de nuestra historia".

Ha preguntado a los asistentes: "¿Queremos vivir en esa España rota y desigual que han pactado lejos de España? ¿Queremos una nación así para nuestros hijos?". Él mismo ha respondido: "No", para reivindicar que "la libertad, la igualdad y la convivencia sigan marcando nuestro horizonte".

Ha garantizado que se dará la batalla contra la impunidad "en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima". Además, ha señalado que "frente a la desestabilización y el deterioro al que están sometiendo a las instituciones, nos comprometemos a fortalecerlas. Frente al intento de acabar con la ley, nos comprometemos a garantizarla".

El dirigente 'popular' ha instado a convertir "la indignación" en un clamor "que se oiga en toda España y llegue a todas las democracias amigas, porque la democracia europea está en juego cuando la democracia española está en peligro".

Por último, ha expuesto: "Quieren nuestro silencio, pero van a tener una respuesta serena y firme". También ha mostrado su convicción de que la democracia española prevalecerá y "algún día la historia contará que España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles". "¡España no se rinde!", ha finalizado.

ARRIBA ESPAÑA

Los ciudadanos que se han sumado a la convocatoria del PP, ataviados con banderas de España de diversas dimensiones y de la Unión Europea, portaban carteles y pancartas en los que podía leerse 'Stop Sánchez', 'Se vende España por siete votos', 'La unidad de España no se vota ni se negocia, se defiende' o 'El Gobierno ha vendido mi futuro', sostenida ésta última por una joven.

Durante la lectura del manifiesto por parte de Azcón, se han sucedido gritos de 'Puigdemont, a prisión'; 'Arriba España'; 'Viva el Rey'; 'Pedro Sánchez, a prisión'; 'España unida jamás será vencida', 'Cobardes y maricones' o, uno de los más repetidos, 'Que te vote Txapote'.

La Policía Nacional ha elevado la cifra de participación en la protesta en la capital aragonesa a 40.000 personas. Por otro lado, el PP-Aragón ha cifrado en 3.000 los asistentes a las convocatorias en Huesca y Teruel.

PRESENCIA INSTITUCIONAL

En la protesta de Zaragoza, además de Ramón Celma y Natalia Chueca, han participado consejeros del Gobierno de Aragón, como el responsable de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero; o la de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández.

También consejeros municipales, como el de Presidencia, Ángel Lorén; el de Urbanismo, Víctor Serrano; o el de Participación y Régimen Interior, Alfonso Mendoza; diputados en las Cortes de Aragón, como Carmen Herrarte, Fernando Ledesma, María Navarro; y diputados nacionales, Pedro Navarro y Luis María Beamonte.

Por parte de VOX, han asistido el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y presidente del partido en Teruel, Alejandro Nolasco, el presidente de la formación en Zaragoza, Julio Calvo; y los diputados autonómicos Santiago Morón y Carmen Rouco. En su caso, han permanecido junto al resto de manifestantes y no en el recinto habilitado para cargos del Partido Popular.