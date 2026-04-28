El 8,58% secunda la huelga de médicos contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco

Archivo - Hospital Miguel Servet de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha sido, este martes, 28 de abril, en el Servicio Aragonés de Salud, del 8,58 por ciento durante la jornada de mañana.

De un total de 3.928 efectivos reales en la comunidad autónoma, han secundado la huelga 337 profesionales, según datos facilitados por el Gobierno de Aragón.

Por provincias, en Huesca revela que de 584 efectivos reales, han secundado la huelga 23, el 3,94 por ciento; en Teruel de 353 facultativos han hecho huelga 24, el 6,80 por ciento; y en Zaragoza de los 2.991 efectivos, han secundado la huelga 290, el 9,70 por ciento.