Abengochea (IU): "Estamos preparadas para ser dique de contención frente al avance reaccionario"

ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha asegurado que su formación está dispuesta para ser "dique de contención" y "alternativa" frente al "avance reaccionario" y la "involución democrática" en que considera se traducirá, caso de fructificar, el acuerdo de PP y Vox para la formación de gobierno en Aragón.

"Si al final se concreta ese gobierno, vamos a retroceder en derechos, vamos a estar en riesgo de involución democrática y nosotras estamos preparadas para dar esa lucha", ha advertido la dirigente de IU Aragón, cuya organización defiende que, "si hay voluntad, puede darse un Aragón con acceso a una vivienda digna, derechos laborales, salud, educación y una convivencia en paz en pueblos y barrios.

Izquierda Unida Aragón ha celebrado su Coordinadora autonómica en la sede de la organización, en una reunión centrada en dos ejes fundamentales: la valoración política del periodo electoral recientemente concluido y el diseño de una estrategia sólida que permita afrontar el nuevo escenario institucional y social en Aragón.

Abengochea ha señalado que "era imprescindible hacer una lectura colectiva y rigurosa de lo que han expresado las urnas, no desde la resignación, sino desde la responsabilidad política y el compromiso con la clase trabajadora".

En este sentido, ha explicado que el análisis aborda el contexto estructural en el que se han producido los resultados, marcado por "un avance de las derechas y por la consolidación de discursos reaccionarios que pretenden normalizar el retroceso en derechos".

La puesta en común de la Coordinadora ha compartido la preocupación ante un futuro gobierno sostenido por la derecha y la extrema derecha, que, en palabras de Abengochea, "no solo profundizaría en las políticas de privatización de los servicios públicos y en la depredación de nuestro territorio, sino que supondría una mayor sumisión a los delirios reaccionarios de la ultraderecha, debilitando la cohesión social y atacando derechos que creíamos consolidados".

La dirigente de Izquierda Unida ha advertido de que Aragón se encuentra en un momento decisivo: "Lo que está en juego no es una alternancia más, sino el modelo de sociedad. O avanzamos hacia un Aragón que proteja lo público, que refuerce los servicios esenciales y que garantice derechos a las personas, o se consolida un modelo que convierte los derechos en negocio y las instituciones en correas de transmisión de intereses privados".

BATALLA "EN TODOS LOS FRENTES"

Frente a ese escenario, la organización reforzará su estrategia política a medio y largo plazo combinando presencia institucional, fortalecimiento interno y movilización social.

"El compromiso y la energía que ha volcado nuestra militancia en estos meses han sido ejemplares. Ese esfuerzo no puede diluirse; al contrario, debe servirnos para fortalecernos como organización, para ampliar nuestra capilaridad territorial y para seguir siendo una herramienta útil al servicio de la mayoría", ha afirmado Abengochea.

La Coordinadora ha subrayado la necesidad de continuar dando la batalla en todos los frentes: en las calles, acompañando los procesos de removilización social; en las organizaciones y plataformas que defienden derechos laborales, sociales y feministas; y en las instituciones, ejerciendo una oposición firme y propositiva frente a cualquier intento de desmantelamiento de lo público.

"Nosotras no estamos en política para gestionar retrocesos, sino para revertirlos. Vamos a seguir trabajando para reconstruir la identidad de clase, para reforzar la unidad popular y para ofrecer una alternativa clara que dé la vuelta por la izquierda a Aragón", ha concluido la coordinadora general.

Izquierda Unida Aragón reafirma así su compromiso con la defensa de los servicios públicos, la justicia social y la protección del territorio, y se prepara para afrontar el nuevo ciclo político con cohesión interna, horizonte estratégico y vocación de mayoría.