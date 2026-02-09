Abengochea (IU-Sumar) mantiene un escaño en las Cortes, aunque los resultados "no son tan buenos como queríamos"

La candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, junto a otros miembros de la candidatura, tras conocer el resultado electoral y asegurarse el escaño con el que ya contaban. - IU ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, se ha mostrado satisfecha con los resultados obtenidos en la cita electoral de este domingo en la comunidad autónoma y que le permiten mantener el escaño en las Cortes de Aragón, aunque "no son tan buenos como queríamos".

Abengochea ha dado las gracias a la ciudadanía por votar y "a las personas que han participado en las mesas electorales", además de a la militancia.

IU-Movimiento Sumar ha obtenido 19.290 votos, un 2,94%, frente a los 20.959 de las últimas elecciones. Además, Marta Abengochea se ha estrenado como candidata, recogiendo el testigo del que fuera coordinador de la formación en Aragón, Álvaro Sanz.

Según Abengochea, los resultados salidos de las urnas ponen de manifiesto "la irresponsabilidad de Azcón", que se hace "más evidente" con un resultado "con el que depende más de Vox". Por ello, se ha emplazado a "seguir trabajando por Aragón".

Por su parte, el portavoz de IU-Sumar en esta noche electoral, Raúl Ariza, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos a la reflexión por la desafección a la hora de votar.

COALICIÓN CON MOVIMIENTO SUMAR

A estas elecciones autonómicas en Aragón del 8F, IU ha concurrido en coalición con Movimiento Sumar al no haber podido conformar una mayoría más amplia de la izquierda.

De acuerdo al resultado de estos comicios, son las cuartas elecciones autonómicas en las que IU cuenta con un escaño en el Parlamento aragonés.



