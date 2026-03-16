Abengochea (IU) valora los resultados de C&L como "una mala noticia" para "los derechos de la ciudadanía"

Archivo - La candidata de Izquierda Unida - Movimiento Sumar, Marta Abengochea, este sábado. - IU ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Izquierda Unida Aragón y diputada de IU-Sumar en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha reconocido el "mal resultado" obtenido por la coalición IU-Sumar-Verdes Equo en las elecciones autonómicas de Castilla y León en las que se ha quedado sin representación tras recoger únicamente el 2,23% de los votos emitidos.

"Son, claramente, un mal resultado para Castilla y León y para la izquierda. Confirman el avance del bloque de las derechas y la ampliación de su espacio político, en una tendencia que también se ha visto en otros territorios y que en esta ocasión viene acompañada además de un refuerzo del bipartidismo en detrimento de las fuerzas transformadoras", valora Abengochea.

Un panorama que la líder de IU en Aragón valora como "una mala noticia para los derechos de la ciudadanía, los servicios públicos y la protección del territorio, especialmente con una derecha cada vez más condicionada por las posiciones de la ultraderecha".

Abengochea ha defendido que la coalición de la que Izquierda Unida formaba parte ha realizado una campaña "centrada en los derechos, los servicios públicos y la lucha contra la despoblación, aunque finalmente no se haya logrado representación", ha lamentado.

Pese a todo, Abengochea sostiene que IU es "imprescindible" para defender derechos y "organizar la respuesta social, en las instituciones en las que estamos y también en las calles, con la sociedad civil".