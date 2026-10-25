Abierto el plazo para presentar propuestas de actividades para la programación de Harinera ZGZ

Hasta el 15 de noviembre se aceptarán propuestas para el periodo comprendido entre el 11 de enero y el 30 de junio de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el plazo para recibir propuestas de actividades culturales destinadas a formar parte de la programación de Harinera ZGZ durante el periodo comprendido entre el 11 de enero y el 30 de junio de 2027.

Las personas, colectivos o entidades interesadas podrán enviar sus proyectos hasta el 15 de noviembre de 2026 mediante el formulario disponible en la web de Harinera ZGZ, acompañando la solicitud de un breve dossier descriptivo en formato PDF.

Las propuestas deberán centrarse en la programación cultural y artística, de carácter inclusivo y accesible, en línea con la vocación del espacio por acercar la cultura a toda la ciudadanía, especialmente a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Preferentemente se seleccionarán iniciativas de carácter innovador que no se hayan programado anteriormente en el espacio.

Esta convocatoria forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza por potenciar el acceso universal a la cultura y apoyar al sector, ofreciendo un espacio público que fomenta la creación, la diversidad y la inclusión.

Además de las propuestas de programación gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, desde enero de 2023, el uso de los espacios de Harinera para actividades culturales y/o artísticas se regula a través de precios que establecen las tarifas correspondientes a cada espacio y tipo de actividad. Las tarifas pueden consultarse en https://www.zaragoza.es/sede/portal/cultura/harinera/solicit....

SOBRE HARINERA ZGZ

Ubicada en el barrio de San José, Harinera ZGZ es un centro cultural dedicado a la inclusión, la accesibilidad y la innovación cultural y artística, gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Este equipamiento se enmarca en la apuesta municipal por una cultura accesible y transformadora, a través de disciplinas como la música, el teatro, el cine, el circo, las artes plásticas, la danza o la expresión corporal.

Harinera ZGZ continúa siendo un referente en la programación cultural zaragozana, con más de medio centenar de actividades cada cuatrimestre, que abarcan desde espectáculos y talleres hasta residencias artísticas y proyectos de mediación.