Los abonos bonificados del transporte público para personas con discapacidad, disponibles desde el 2 de marzo

Archivo - Validadora en la parte central de los nuevos buses urbanos para usuarios con discapacidad o con carritos de bebé - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza recuerda que a partir de este próximo lunes 2 de marzo será posible obtener los abonos bonificados para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Esta ayuda se aplicará a los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas.

Tal y como explicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuando se anunció esta bonificación, "esta medida se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad".

Actualmente, estos abonos cuentan con un descuento del 40%, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, a través de la suma de las ayudas municipales y estatales vigentes. Con esta mejora, el precio de los abonos para personas con discapacidad se reducirá entre un 8 y un 15% más respecto a las tarifas vigentes, quedando en 26,70 euros el mensual; 64,65 euros el trimestral (abono 90) y en 223,25 euros el anual.

Para conseguir estas bonificaciones hay que dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente de Avanza, en El Caracol, presentando la documentación compuesta por el DNI o NIE original, una fotografía actual del rostro o, en el caso de haber tenido antes abono, la tarjeta personal de transporte, así como la tarjeta de discapacidad nacional --expedida en cualquier comunidad autónoma-- o europea, o la resolución del grado de discapacidad expedido por el órgano competente en la materia.