El Aeropuerto de Zaragoza cierra 2025 con más de 707.000 pasajeros

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha cerrado el año 2025 con 707.493 pasajeros, un 1,9% más que en el año 2024. Especial repunte han tenido los vuelos nacionales ya que, de los 706.126 vuelos comerciales, 279.753 se desplazaron en vuelos con origen o destino en una ciudad española, lo que supone un aumento de un 8,7% con respecto al año pasado.

En cuanto a las operaciones, este aeropuerto ha atendido a 10.508 aterrizajes y despegues en 2025, un 1,2% más que el año anterior. Además, ha movido 182.886 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 0,8% con respecto al año 2024.

El de 2025 ha sido el mejor mes de diciembre del Aeropuerto de Zaragoza en cuanto a carga. En concreto, se han transportado 16.863 toneladas de mercancía, lo que supone un crecimiento del 28,2% respecto a los datos del mismo mes del año pasado. En cuanto a las operaciones, se han producido 853 movimientos de aeronaves, lo que supone un 4,9% más con respecto a diciembre de 2024, y han pasado por el aeropuerto 51.192 pasajeros.