Afectados por el cierre de la Central Térmica de Andorra critican la falta de alternativas laborales en la zona

ANDORRA (TERUEL), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores afectados por el cierre de la Central Térmica de Andorra se han concentrado este martes, 30 de junio, a las puertas de la carboeléctrica de Endesa para criticar la falta de alternativas laborales que hay en la zona. Según los convocantes, unas 500 personas han participado en esta protesta.

Este martes es el último día en el que la térmica permanecerá abierta, ya que tiene que cerrar sus puertas al no cumplir con la nueva normativa medioambiental europea de emisiones industriales. Desde las 10.00 horas de hoy, representantes sindicales y trabajadores han recorrido la localidad andorrana llamando a la participación ciudadana en la concentración convocada para despedir al último turno de empleados que ha trabajado en la instalación.

A las 13.30 horas se producía ese último cambio de turno, un momento que ha sido muy emotivo para los trabajadores, especialmente los de las subcontratas que aseguran que no saben qué va a ser de su futuro. Así, los empleados de la contrata Maessa se van a la calle, mientras que los de Limpiezas Nervión todavía están negociando su despido colectivo.

Endesa ha puesto en marcha una serie de cursos para el desmantelamiento de la central y para el montaje de paneles solares para trabajadores afectados por el cierre de la central. Sin embargo, los representantes sindicales han criticado que no haya un compromiso de contratación para las personas que realizan esta formación.

En declaraciones a Europa Press, el secretario territorial de UGT-Teruel, Alejo Galve, ha subrayado la "tristeza e impotencia" que ha sentido ante el cierre de la central. No obstante, ha remarcado la forma en la que se ha arropado al último turno que ha trabajado en la térmica, en especial a los empleados de las auxiliares.

"Queremos saber qué va a pasar con la plantilla de Endesa, que todavía no sabemos los lugares a los que van a ir, queremos que los trabajadores de las empresas auxiliares que van a hacer los cursos de formación tengan garantías de contratación y, a nivel político, que todos esos anuncios que se han hecho de que había muchos proyectos interesados e iban a venir empresas se conviertan en una realidad", ha aseverado.

El responsable de Juventud de la Unión Comarcal de Andorra de Comisiones Obreras (CCOO), Darío Sanz, ha precisado que hay mucha gente en la zona esperando que se genere empleo, sobre todo "después de los anuncios realizados por el Gobierno de Aragón hablando de proyectos interesados en la zona".

Sin embargo, "nuestra lucha es otra, nuestra lucha es la de las 300 familias que ahora mismo están condenadas al paro". Sobre los cursos de formación, ha defendido que "los trabajadores de la central ya tienen, en su gran mayoría, esos cursos homologados, son una estrategia para empezar el desmontaje y que no entren los trabajadores de las subcontratas".

"No han puesto ninguna garantía, te dicen que hagas los cursos pero que luego entrará el trabajador que decida la empresa, la gente no está dispuesta a estar tres meses en el paro, haciendo cursos, esperando que los contraten, para luego no entrar a trabajar", ha apostillado.

Durante la concentración, las reivindicaciones de los trabajadores han sido leídas por dos hijas de empleados de las subcontratas, Laura Villén y Rebeca Mora, en el que han subrayado que "no es justo que se utilice el paro estructural de una población y comarca para enfrentar a trabajadores entre sí", en referencia a los procesos de contratación para el desmantelamiento de la central.

Además, los sindicatos han realizado una 'performance' --interpretación-- a las puertas de la térmica con unos ataúdes con los que han representado la "muerte" de la minería.