Agricultura abona casi 129.000 euros por el control poblacional del jabalí correspondiente al mes de diciembre

El Departamento de Agricultura abona 128.965 euros por el control poblacional del jabalí. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha hecho efectivo el pago correspondiente al mes de diciembre a los cotos de caza y a las empresas de recogida por las capturas realizadas dentro del dispositivo extraordinario de control del jabalí.

El abono asciende a 128.965 euros, conforme a los datos oficiales recogidos en el informe de seguimiento del operativo de control de fauna silvestre, que cifra en 3.386 jabalíes los ejemplares controlados en diciembre de 2025, de los cuales 2.778 fueron entregados en centros de recogida y 518 destinados a autoconsumo en las tres provincias aragonesas.

De la cifra total, 70.825 euros han sido destinados a los titulares de cotos y 58.140 euros a los centros de recogida de caza.La compensación económica se articula en el marco del decreto-ley aprobado en diciembre por el Gobierno de Aragón, que fija 30 euros por jabalí entregado por los cotos y 25 euros para los centros de recogida, reforzando así la presión cinegética en un momento clave para la prevención y contención de la peste porcina africana en el entorno aragonés.

En las últimas dos semanas, el Ejecutivo autonómico ha mantenido dos reuniones técnicas con representantes del sector cinegético, empresas de carne de caza y responsables públicos, dentro del proceso continuo de evaluación del operativo.

En estos encuentros se abordaron la evolución del foco de PPA en Cataluña, la saturación de algunas empresas de transformación de carne de caza, la necesidad de reforzar dispositivos de recogida y logística y las inquietudes del sector sobre exportaciones y bioseguridad en el porcino.

ARAGÓN CEDE SUS JAULAS A CATALUÑA Y ADQUIERE 25 NUEVAS

Como parte del refuerzo operativo, Aragón ha cedido las cuatro jaulas de captura que tenía en su dispositivo, atendiendo a la petición directa realizada por la Generalitat de Cataluña ante su necesidad urgente de ampliar la capacidad de control en la zona del foco.

Paralelamente, el Gobierno de Aragón ha iniciado el proceso de adquisición de 25 nuevas jaulas, que permitirán ampliar el perímetro de vigilancia y mejorar la eficacia del dispositivo en todo el territorio aragonés.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, ha subrayado que "desde el primer momento hemos trabajado con rigor, anticipación y diálogo con el sector. Este pago, la ampliación de medios y la interlocución constante con el sector demuestran que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón está plenamente comprometido con la protección de nuestro porcino y con quienes trabajan cada día para garantizarla".

Rincón ha insistido en que "echamos de menos información más detallada, ha habido momentos en que nos hemos enterado por la prensa de lo que ocurre y eso no nos parece de recibo". Y ha añadido que "se trata de un problema nacional y deberíamos tener una información más detallada por parte del Ministerio de Agricultura".

Asimismo, el Gobierno de Aragón reitera su agradecimiento a los cotos, a la Federación Aragonesa de caza, a las empresas de recogida y entidades colaboradoras por su implicación en una tarea clave para la salud animal y la protección de la economía aragonesa.