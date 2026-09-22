El alcalde de Madrid apoya la candidatura de Zaragoza a Capital Verde Europea 2028

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el despacho de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha trasladado "todo" su apoyo para que Zaragoza logre ser designada Capital Verde Europea en 2028, una decisión que se tomará en la ciudad portuguesa de Guimarães el próximo 8 de octubre y a la que también concurren Oporto (Portugal), Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia)y Kosice (Eslovaquia).

Martínez Almeida ha argumentado este apoyo a Zaragoza "no solo porque sea una ciudad querida y española", sino sobre todo porque representa un modelo de política de sostenibilidad que "encarna el mejor futuro de la calidad de vida".

Ha reconocido que a lo largo de los años ha podido "aprender" de proyectos impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza como el Bosque de los Zaragozanos, la renovación de la flota de autobuses por vehículos eléctricos, la recuperación de cauces y operaciones de regeneración, además de la rehabilitación y la eficiencia energética, que son todas las cuestiones que influyen en el ámbito de la sostenibilidad y que hacen que "verdaderamente se pueda decir que una ciudad es verde y sostenible", ha razonado.

Tras recalcar que "Zaragoza en eso es un ejemplo de políticas sostenibles" ha subrayado su apoyo a esta candidatura para el 2028 que ha hecho público delante de la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, con quien ha mantenido una reunión, y posteriormente ante los medios de comunicación.

IBI AL MÍNIMO LEGAL

Por otro lado, Martínez Almeida ha comentado que en su visita a Zaragoza ha venido a "aprender a Zaragoza" porque es la única ciudad, junto con Santander, que tiene el tipo del IBI al mínimo legal.

"Esa decisión supone hacer una apuesta por la competitividad fiscal, porque los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo y porque al mismo tiempo pueda crecer la actividad económica, que es un espejo que nosotros queremos en Madrid". Al respecto, ha confiado en que en Madrid se pueda lograr ese objetivo y por tanto que "haya un IBI al tipo mínimo legal".

Otros aspectos de los que ha venido a aprender a Zaragoza son la vivienda, en concreto la promoción pública de vivienda que se está haciendo también en régimen de colaboración pública en Zaragoza, junto a operaciones de regeneración y de mejora.

En rueda de prensa, Martínez Almeida ha comentado que le dicho a la alcaldesa Chueca que tiene un dato "extraordinario" en referencia a que con un presupuesto de más de mil millones de euros "lleva más de un 92 por ciento de ejecución".

Un dato que permite que las calles se puedan arreglar, que los parques se puedan conservar, que haya inversiones que se puedan ejecutar, como se está haciendo en Zaragoza y, por tanto, que "se mejore la calidad de vida de todos los vecinos".

VISIÓN COMPARTIDA

El alcalde de Madrid ha destacado que ambos ediles tienen una "visión compartida" en el ámbito del urbanismo, y hay equipos que trabajan de forma conjunta en muy diversas cuestiones.

Entre ellas ha citado la colaboración en el bicentenario del fallecimiento del pintor Francisco de Goya, que "ya es y va a ser una oportunidad extraordinaria para decir a todos los madrileños que a Zaragoza se puede ir y venir en el día, pero que también se puede quedar uno a dormir y a disfrutar de esta ciudad y que la estancia en Zaragoza se justifica mucho más de que uno pueda venir en el día a disfrutar de la cultura, de la gastronomía o simplemente de un ambiente como el que hay en esta ciudad".

A colación, la alcaldesa de Zaragoza, ha explicado que se ha creado una comisión de trabajo a instancia del Ministerio de Cultura en la que están los dos ayuntamientos y las dos comunidades autónomas y en la que se trabaja en impulsar nuevos proyectos.

Asimismo, ambos consistorios trabajan en definir proyectos que puedan aunar el público y que el público que llegue a Madrid a disfrutar del bicentenario por toda la actividad que organice Madrid se traslade después a Zaragoza para disfrutar también de todas las exposiciones y todas las actividades, museos que hay en Zaragoza y viceversa. "Esa es la línea de colaboración en la que estamos", ha concluido Chueca.

ZARAGOZA SUENA

"Para mí siempre, la verdad, es que es un honor poder estar aquí, poder estar con esta alcaldesa, con mi amiga Natalia, poder desde luego decirle a los zaragozanos que Zaragoza suena y suena fuerte, suena fuerte en Madrid. Muchas veces se dice aquello de que hay más vida más allá de la M30. Bien, la mejor prueba de que hay más vida más allá de la M30 es Zaragoza".

Ha precisado que desde hace unos años Zaragoza suena "gracias a la alcaldesa y también al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón", por las inversiones que están llegando a la ciudad y a Aragón, junto a la capacidad para "retener y atraer el talento".

Para Martínez Almeida visitar Zaragoza es "venir a aprender" porque muchas de las cosas que hay en Zaragoza se pueden aplicar en la ciudad de Madrid.

ALCALDE DE ESPAÑA

Natalia Chueca ha agradecido la "generosidad" del alcalde de Madrid con la ciudad de Zaragoza para "compartir" información, proyectos, visión y prestarse ayuda mutua" siempre con la mirada puesta en crecer y posicionarse como una de las principales capitales del mundo.

"Eso es gracias a la excelente gestión del alcalde Almeida, de cómo ha cogido el legado que le dejaron los alcaldes anteriores y lo ha transformado y multiplicado adaptándolo a las necesidades del siglo XXI para posicionar a Madrid entre las grandes capitales del mundo".

La alcaldesa de Zaragoza Chueca ha aseverado que Madrid es un "gran aliado" de Zaragoza y ha vuelto a elogiar la generosidad de Martínez Almeida de quien ha comentado que "es el alcalde de España y ejerce como tal", y esta generosidad también se extiende a los concejales madrileños que "siempre colaboran estrechamente" con su equipo de concejales y eso "permite avanzar y que los frutos los vean los zaragozanos" para apostillar que "Zaragoza va mejor" y colaborando "se llega más lejos".

Chueca ha comentado que ambos alcaldes comparten una misma visión que pasa por "mejorar" la calidad de vida de los vecinos, además de abordar el reto de la transformación y crecimiento cada uno en su dimensión.

Asimismo, ha subrayado que ambas ciudades son "referentes a nivel europeo" en políticas de movilidad, sostenibilidad y vivienda para citar la construcción 3.500 viviendas públicas en Zaragoza en tres años o facilitar la simplificación de los trámites administrativos para que construir viviendas sea más rápido y, por lo tanto, más fácil para los promotores y que se traduce en más viviendas en el mercado.

También ha reclamado, al igual que Martínez Almeida, más financiación del Gobierno central lamentado que desde los ministerios "no atienden las peticiones" y, en concreto, se ha referido Chueca al Ministerio de Hacienda que "se lleva desatendiendo desde hace muchos años las peticiones que se hacen desde las ciudades, a través de la FEMP o a través directamente de cada una de las alcaldías".