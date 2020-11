El alcalde de Zaragoza avanza que pedirá un 14% de las ayudas europeas para los ayuntamientos

ZARAGOZA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha avanzado en la próxima reunión del Comité de las Regiones de Europa, pedirá que un 14 por ciento de las ayudas europeas lleguen a los ayuntamientos al argumentar que es lo que corresponde "en justicia" y, además, "será más eficaz la gestión" ante las necesidades surgidas por la pandemia de coronavirus.

Azcón ha realizado este anuncio en su respuesta a los grupos municipales durante la segunda sesión del Debate del Estado de la Ciudad y lo ha argumentado al señalar que los ayuntamientos pueden hacer la solicitud directamente a la UE sin pasar por las Comunidades autónomas, que, también, es lo que propone el PSOE en la FEMP.

En cuanto a las ayudas del Ministerio de Hacienda ha subrayado que no se resigna a que no lleguen y sobre los 40 millones de euros del remanente de tesorería de 2019 ha incidido en que es pagar deuda como recogen los informes técnicos, mientras que la oposición tiene un "criterio político" cuando piden destinarlo a acción social o ayudas directas. "No lo vamos a hacer porque vamos a actuar con responsabilidad porque somos el Gobierno".

Ha abundado en que no descarta un nuevo esfuerzo en 2021, pero ha pedido no hacer demagogia porque las ayudas del Ayuntamiento "son las que son" y el volumen para ayudar a los sectores más vulnerables ha superado los 20 millones de euros.

LE ESTIMULA

"Me estimula la crítica política y que tengamos que hacer todas las cosas aunque no hubiera COVID-19 y acepto el reto, pero solo llevamos año y medio mientras que la izquierda ha gobernado 16 años". De esta forma ha respondido a las críticas de la oposición sobre su gestión este tiempo de mandato.

Ha rebatido que le acusaran de autoritario al señalar que el anterior mandato --ZeC-- "si por algo se caracterizó fue por la confrontación con los jueces, la iglesia, los agentes sociales, funcionarios el resto de instituciones y hasta ZeC acabó dividido en dos partidos".

A su parecer, esta crítica se debe a que a la oposición no le gusta que el alcalde hable en el salón de pleno y ha reconocido que echa en falta que le pregunten y le pidan comparecencias. "Soy el alcalde y ejerceré mi función y si me preguntan avanzaremos de forma importante".

Ha subrayado el cambio "notable" en trato con el resto de instituciones aunque la relación con el Gobierno de Aragón "tiene amplio margen de mejora con el Ayuntamiento".

Ha reiterado que tiende la mano a la oposición para hablar del presupuesto y será a partir del próximo lunes cuando se reúnan para confiar en que el PSOE lo acepte. Les ha hecho notar que los grupos de la oposición se ha reunido en su despacho mucho más que él en el anterior mandato cuando gobernaba ZeC.

Sobre su exposición y su presencia en numerosos actos que le ha afeado la oposición, el alcalde ha opinado que se debe a que "no les gusta que salga a la calle", pero les ha pedido que le precisen de todos los sitios a los que ha ido donde no les ha gustado.

GESTIÓN

En el ámbito de la Acción Social ha tildado de "impostada" la actitud de la oposición porque, "si de verdad", les preocupa la situación de las personas vulnerables hay que darles el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las 18.901 solicitudes recibidas solo 2.665 se han reconocido desde junio. "No funciona y entre PSOE y Podemos ha habido broncas a nivel nacional".

De la línea telefónica 900 en Acción Social también ha dicho que es "impostada" la postura de la oposición porque las oficinas de la Seguridad Social, que son las que gestionan el IMV, no han abierto en pandemia, mientras que el Ayuntamiento tenía abiertos 5 centros municipales de servicios municipales.

En Urbanismo ha subrayado el alcalde, se han desatascado proyectos con el mismo personal y hay un "ritmo y filosofía" distinta de trabajo; como la prolongación de la avenida Tenor Fleta, la reforma del parque Torre Ramona, el parque Pignatelli. "Tenían a la ciudad completamente abandonada porque frente los 22.000 euros de la operación asfalto del anterior mandato, ahora serán dos millones anuales".

Acerca del Banco Europeo de Inversiones para financiar viviendas ha indicado que no lo descarta, pero ha mostrado su disconformidad con el plan de ZeC, que "no era viable" y además el PSOE no le dejó sacarlo adelante.

En este ámbito ha informado de que durante el mandato de ZeC se hicieron 54 desahucios de viviendas de Zaragoza-Vivienda. "No vamos a desahuciar hasta que acabe el estado de alarma y siempre que no tenga que ver con delitos. Es de justicia".

El esfuerzo en movilidad, según el alcalde, ha sido "ingente" con medidas pioneras como el gel hidroalcohólico en el transporte público, que además ha supuesto recibir el premio más importante de Europa en la seguridad en el transporte público. "Se ha respondido con una media de medidas muy superiores a otras ciudades. Todas han tenido problemas y el agujero de Zaragoza es de 22 millones de euros".

CONSEJOS Y CRÍTICAS

Al portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, le ha afeado que hable del hambre cuando el "Ministerio de los más vulnerables es de Podemos" y también forman parte del Gobierno de Aragón.

En este sentido le ha respondido a Rivarés: "Habla de justicia social cuando el Gobierno de España PSOE-Podemos ha subido 5.000 millones a la clase media".

A la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera le ha reconocido el papel de líder de la oposición, pero su primera intervención en este debate la ha tildado de "error" porque ha comparado el papel de las Comunidades Autónomas con el de los ayuntamientos.

Le ha aconsejado a Ranera que para ser líder de la oposición se precisa de equipo, liderazgo, ideas y trabajar mucho. "Dónde están las ideas" le ha preguntado al señalar que pide medidas por valor de 60 millones y que se dejen de ingresar 20 millones, "pero tiene que cuadrar esas cuentas si quiere tener vocación de partido de Gobierno".

DEFENDER LA CIUDAD

En este contexto ha contado que si algo ha hecho en estos meses ha sido "defender" a Zaragoza, donde ha hecho falta, porque el principal objetivo de un alcalde es defender sus ciudadanos. Por ello, le ha instado a Ranera a decidir si defiende al PSOE o la ciudad porque "de momento, sus intervenciones no están siendo muy acertadas".

De Vox ha estimado que le separan cosas, pero a diferencia de esta formación no cree que la asesoría jurídica de la mujer sea un gasto superfluo porque "las mujeres que acuden lo necesitan". También le difiere su visión de Europa.

No obstante, ha apostillado que le unen cosas "muy importantes" como tener las cuentas en orden, bajar los impuestos en lugar de subirlos, desatascar proyectos en lugar de poner vetos ideológicos, y que la administración genere actividad económica en el sector privado y a ambos no les gusta la remunicipalización, ha citado.

Azcón ha reconocido que con Vox se tendrá que poner de acuerdo porque la situación es excepcional y "no hay líneas rojas", al tiempo que ha apuntado que lo mas importante es que la ciudad siga funcionando con este equipo de gobierno PP-Ciudadanos y, para ello se necesitan 16 votos. Ha concluido diciendo que "nos tiene que unir la responsabilidad".